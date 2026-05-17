Che orrore i video di Modena, il saluto romano contro i Pro Pal e Gruber: quindi, oggi…

- Quando sento la sinistra chiedere di “investire in servizi sociali” mi fa morire dal ridere. Investire? E scusate: quale sarebbe il ritorno (a questo servono, gli investimenti) di un bonus?

- L’altro giorno, parlando del caso delle amanti nel governo Meloni, vedi Piantedosi e forse un altro ministro, Lilli Gruber ha detto che “con Berlusconi nelle democrazie occidentali abbiamo visto un orizzonte che non pensavamo fosse possibile”. Ah no. Infatti Bill Clinton non s’è fatto fare sesso orale sotto la scrivania della Casa Bianca, no.

- Non si fa. Però ho sorriso a leggere la notizia di quel ragazzo che a Milano s’è affacciato dalla finestra e ha indirizzato un saluto romano contro i Pro Pal in corteo, facendoli infuriare. Non si fa. Ma che ridere.

- Il caso di Modena è clamoroso. Abnorme. I video sono incredibili. E ci sono due o tre cose che bisogna dire.

- Il sindaco dice: “Un atto drammatico, grave se fosse un attentato”. Scusa, ma perché? Un atto come questo e fine. Non diventa più grave si dietro ha una motivazione politica, religiosa o psichiatrica o se ha perso il controllo del mezzo (cosa di cui dubito). Semmai, se fosse confermata la natura “terrorista” della strage, dovremmo preoccuparci. Ecco: sarebbe ‘preoccupante’, più che grave, se pure in cittadine come Modena bisogna stare attenti ai lupi solitari.

- Ho visto e rivisto il video. Penso a quelli che si sono salvati per mezzo metro. A quello che è riuscito a schivare il bolide. Alla poveretta che s’è trovata stretta tra le mura dei negozi e non ha potuto far nulla. La domanda è sempre la stessa: perché quello sì e quell’altro no?

- A casa mia, comunque, con problemi psicologici o meno, se falci la gente in strada, sembri “rincorrere” altri pedoni per metterli sotto, scappi armato di coltello e cerchi anche di accoltellare chi tenta di fermarti, se non

sei un terrorista poco ci manca.

- I video sono sconcertanti. Soprattutto quello, pubblicato solo sui social per fortuna, in cui si vedono le gambe di quella signora tranciate praticamente di netto. Una preghiera per lei.