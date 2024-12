Chi era Andrea Poloni, il 55enne morto dopo essere tornato dal Congo

Ascolta ora 00:00 00:00

Sconcerto per quanto accaduto ad Andrea Poloni, 55enne di Trevignano (Treviso) morto a causa di un morbo misterioso a pochi giorni di distanza dal suo rientro dal Congo. Le autorità sanitarie sono in allerta mentre si cerca di capire che cosa abbia provocato il decesso del nostro connazionale, anche se dalle ultime informazioni che sono state rilasciate pare si tratti di una forma grave di malaria.

Chi era Andrea Poloni

55 anni, originario di Montebelluna (Treviso), poi trasferitosi a Trevignano, dove aveva trovato casa in via Carso, Andrea Poloni era il titolare della ditta Solosole srl, un'azienda specializzata nella distribuzione di pannelli fotovoltaici. L'uomo era sposato con una donna di origini eritree e con lei aveva avuto una figlia.

Pochi giorni fa il 55enne era rientrato in Italia dopo un periodo trascorso in Congo. Purtroppo la situazione è degenerata in fretta, e nella giornata di ieri, lunedì 16 dicembre, l'uomo è stato trovato privo di sensi nella propria abitazione. I soccorritori del Suem 118 erano stati chiamati perché Poloni non stava bene. Aveva la febbre alta e presentava tutti i sintomi di un'emorragia. Purtroppo per lui non è stato possibile fare nulla.

Appena è stata compresa la gravità della situazione, la casa del 55enne è stata interdetta per evitare possibili contagi. In queste ore le autorità sanitarie venete stanno cercando di risalire al tipo di malattia che ha colpito il connazionale, grazie anche alla collaborazione con gli specialisti dell'Istituto Comprensivo Spallanzani di Roma. Tutti i contatti dell'uomo si trovano in isolamento fiduciario domiciliare a scopo precauzionale.

Questa sera si è diffusa la notizia che a uccidere Andrea Poloni sia stata una grave forma di malaria. Questo quanto affermato dal ministero della Salute della Repubblica Democratica del Congo, che ha sottolineato come questo morbo stia interessando la zona sanitaria di Panzi.

Le parole del sindaco

La comunità di Trevignano è comprensibilmente sotto choc. " So che Andrea aveva partecipato a una delle ultime edizioni della manifestazione 'Agritour dei Cavedin'. Era un produttore di canapa e aveva una piantagione proprio qui a Trevignano. Ho appreso dai giornali la notizia della sua scomparsa e mi sono subito messo in contatto con il direttore generale dell'Ulss 2. Attendiamo ora gli esiti delle analisi e se ci saranno da prendere provvedimenti sanitari saremo pronti.

Per adesso non mi è stata data nessuna indicazione, né allerta dall'Ulss", ha dichiarato il sindaco, come riportato da TrevisoToday.

A quanto pare Andrea Poloni era un personaggio conosciuto, e interessato al mondo della politica.