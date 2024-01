Chiara Ferragni in fuga diserta la fashion week

Chiara non c`è. È andata via. Chiara Ferragni ha disertato la Fashion week milanese e l`è svignata in montagna a ricaricare le pile senz`altro un po` scariche di quest`ultimo tumultuoso momento. Per il secondo giorno non si è vista a nessuna delle sfilate. Niente passerelle, niente bagni di folla, niente Settimana della moda milanese seppur dedicata alle collezioni Uomo. Invece solo qualche selfie mentre gioca a scivolare sullo slittino insieme ai figli e un post pubblicato sul suo account Instagram con una veloce frase di commento: «Ventiquattr'ore fuori con la famiglia». Cuoricino. E stop. No (altri) comment.

La Ferragni prosegue così con un sostanziale silenzio dopo l`ultimo complicatissimo periodo, iniziato con il caso dei pandoro Balocco e la multa per la beneficenza che è andato sempre a peggiorare con l`iscrizione nel registro degli indagati con l`accusa di truffa aggravata da parte della procura di Milano. Abbandonata prima da un bel po` di follower, poi da qualche sponsor, la regina della moda ha preferito evitare ancora per il momento il fashion system (e annessi) per passare una giornata con la sua famiglia insieme a madre, sorelle in montagna lontano da tutto e da tutti. Ma forse senza Fedez che nelle foto non appare mai. Già perchè Chiara non c`è ma Fedez dov`è?