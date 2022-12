“Chiedete ai Verdi”. Il rimpallo della sinistra su Soumahoro

Non si arresta l'inchiesta giornalistica di "Striscia la notizia" sul deputato Aboubakar Soumahoro, eletto lo scorso 25 settembre tra le fila di Verdi e Sinistra italiana. L'inviato Pinuccio sta scandagliando l'attività sindacale del neo parlamentare, tra raccolte fondi e testimonianze di persone che l'hanno conosciuto nei suoi anni di militanza prima di essere eletto a Montecitorio. Nella puntata andata in onda ieri è stato trasmesso un servizio incentrato su un'intervista telefonica che l'inviato di "Striscia la notizia" ha fatto a Nicola Fratoianni, leader di Sinistra italiana, uno dei partiti che hanno sostenuto la candidatura di Soumahoro.

" Mi aveva detto che aveva tutte le possibilità di giustificare ogni spesa - racconta -. Ovviamente, io non faccio il mestiere del controllo fiscale e quindi, se qualcuno mi dice che un accusato è in grado dimostrare la correttezza nell'utilizzo dei fondi, ovviamente mi fido di quello che mi viene detto ", ha dichiarato l'onorevole Nicola Fratoianni. Per rimarcare tanto la sua completa estraneità alla vicenda, quando la sua buona fede in questo caso, l'esponente della sinistra ha aggiunto: " Siccome non faccio né il finanziere, né il magistrato, direi che è normale fare così. No? Come può immaginare, non ho nessun altro elemento per cui, se c'è da chiedere qualcosa in più, mi pare che sia il caso di rivolgersi a lui direttamente ".

"Striscia la notizia" cerca di avere contatti con Soumahoro dal 25 ottobre ma per ora ogni tentativo è andato a vuoto. Il programma di Canale 5 ha predisposto una lista di domande per il deputato, per il momento senza risposta. L'inviato ha comunque ricordato che nel momento in cui è venuta alla luce la presenza di un fascicolo di inchiesta sulla suocera e sulla compagna, il deputato ha correttamente dichiarato di essersi sospeso dal partito. " È autosospeso dal gruppo, non è in un altro gruppo ", ha detto Fratoianni, smentendo quindi la possibilità che Soumahoro possa essere passato al gruppo misto.