"Le chiedo con il cuore di aiutarmi...". Donna in difficoltà scrive a Mattarella, la risposta del Presidente

Una storia davvero commuovente quella che arriva da Sava, in provincia di Taranto: una donna in gravissime difficoltà economiche ha deciso di scrivere al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e ha ricevuto una pronta risposta da parte del Capo dello Stato.

Protagonista di questa storia è la 56enne Anna Renna, impiegata come collaboratrice scolastica part time in una scuola di Sava. La donna vive in un piccolo appartamento in affito insieme alla nipote, disoccupata. La loro casa, purtroppo, versa in condizioni inaccettabili e incompatibili con la dignità umana. L'abitazione, infatti, viene descritta come fatiscente, con le pareti erose dall'umidità e priva del servizio idrico. Qualcosa di inconcepibile.

In preda alla disperazione, non riuscendo a ottenere gli aiuti necessari, la 56enne avrebbe deciso di rivolgersi al Quirinale, scrivendo al Presidente Mattarella. Nella lettera accorata, Anna Renna avrebbe illustrato il suo caso, spiegando che lei e la nipote vivono con il suo solo stipendio di 600 euro mensili. Non avendo l'acqua in casa, le due sono costrette a recarsi ogni giorno alla fontana pubblica per prendere ciò di cui hanno bisogno.

La missiva è stata spedita circa un mese fa, e forse la signora Anna neppure immaginava che avrebbe ottenuto risposta. " Mi rivolgo a lei, illustrissimo Presidente, con la speranza che possa aiutarmi a ritrovare condizioni di vita dignitose per me e mia nipote. Le chiedo con il cuore in mano di valutare la mia situazione e di farmi sentire la vicinanza delle istituzioni ", è quanto si legge nell'incipit del disperato appello.

Nella giornata di ieri, la sorpresa. La 56enne ha ricevuto la replica di Sergio Mattarella. Il Presidente della Repubblica ha esaminato il caso della donna, e si è rivolto al prefetto di Taranto, Paola Dessì, affinché possa essere trovata una soluzione per Anna Renna. " Gentile signora Renna, mi riferisco alla lettera da lei indirizzata al Presidente della Repubblica. Al riguardo desidero informarla che si è ritenuto opportuno inoltrare il suo scritto all’attenzione e alle valutazioni della Prefettura di Taranto. Colgo l’occasione per inviarle cordiali saluti" , è il contenuto della risposta inviata da Matteralla tramite Anna Maria Monorchio, funzionario del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

La signora Anna Renna ha naturalmente espresso felicità per l'intervento del Capo dello Stato. Quanto al Comune di Sava, il sindaco Gaetano Pichierri ha voluto precisare che " la signora non è ufficialmente residente nel nostro comune di Sava, ma in un paese limitrofo. Nonostante ciò, pur essendo solo domiciliata, i servizi sociali di Sava hanno già attivato una serie di azioni per supportarla, mostrando grande disponibilità a trovare soluzioni ".

Ringrazio il Presidente della Repubblica ed i suoi uffici per aver celermente preso a cuore l'appello della signora, ma ribadiamo l'impegno del nostro comune nel voler essere vicini a chiunque si trovi in difficoltà, cercando sempre di offrire soluzioni concrete e tempestive".

