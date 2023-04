Chiude la Design Week, Milano conquista con suoi 1000 eventi oltre 300 mila persone

Milano chiude il Salone del Mobile diventando ambasciatrice del Made in Italy nel mondo. Ne è convinta l'assessore a Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia, Barbara Mazzali commentando la chiusura a Fiera Milano Rho con numeri da record: 307.418 visitatori, arrivati nel capoluogo lombardo in sei giorni (+15% rispetto al 2022) da 181 Paesi, più di 2.000 i brand espositori, di cui il 34% da 37 Stati, e il 65% di buyer e operatori di settore provenienti dall’estero.

“Il successo della 61esima edizione Salone del Mobile è il successo del Made in Italy che il governo e la Regione Lombardia stanno rilanciando con grande energia nel mondo - ha spiegato Mazzali -. Ma è anche il successo della buona amministrazione lombarda, di istituzioni, aziende e fiera: chi vince oggi è il gioco di una squadra che ama il bello e sulla creatività ha costruito, negli anni, la sua forza ”.

Il ministero presenta la meravigliosa Italia

Nei giorni scorsi il ministero del Turismo e Enit hanno lanciato la campagna di promozione 2023 del nostro Paese nel mondo, “Italia Open to meraviglia“, e la Lombardia entra di pieno diritto nella “meraviglia“ italiana. Evento quasi unico nel panorama internazionale, in grado di coinvolgere un'intera città richiamando migliaia di visitatori italiani e stranieri, si chiude oggi la Design Week che insieme al Salone del Mobile conferma Milano la capitale del design. Gli eventi del Fuorisalone sono stati un migliaio, tra mostre, percorsi, installazioni, aperture al pubblico di luoghi solitamente chiusi o inaccessibili.

In fiera oltre 300 mila persone