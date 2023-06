Napoli, clandestini armati sequestrano nave cargo: liberata dai militari

Situazione di alta tensione nei pressi di Napoli, dove un commando di clandestini ha preso in ostaggio una nave ro-ro cargo turca, la Galatea Seaways, diretta in Francia. A darne notizia è stato il ministro Guido Crosetto, che ha anche annunciato l'intervento delle forze speciali italiane per la liberazione dell'imbarcazione. Un vero e proprio atto di pirateria nei nostri mari, che sposta ulteriormente avanti i limiti di tolleranza che il nostro Paese sopporta davanti agli illeciti compiuti dai migranti irregolari che sbarcano sul nostro territorio.

" Quindici clandestini, di cui due-tre armati, hanno preso il controllo di una nave turca, sequestrando i 22 dell'equipaggio. Sono intervenute le forze speciali italiane, di stanza da Brindisi ", ha spiegato il ministro, sottolineando che sul posto sono stati mandati gli uomini del battaglione San Marco e che i nostri militari hanno ripreso il controllo della nave e ora stanno lavorando per liberare l'equipaggio. Presenti anche gli elicotteri. Sul posto la nave Gregoretti della Guardia costiera. Nonostante stia prendendo parte al Forum in Masseria, il ministro è costantemente in contatto con le unità operative per avere informazioni sulla missione.