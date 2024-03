Colpo al Vittoriale: rubati gioielli e sculture in mostra per un milione

Furto di opere d'arte da un milione di euro al Vittoriale degli italiani a Gardone Riviera, in provincia di Brescia. Sono infatti sparite tutte le 49 opere dell'esposizione temporanea dell'artista Umberto Mastroianni, allestita dal 30 dicembre scorso e che doveva chiudersi domani, 8 marzo. A scoprire il clamoroso furto sono stati i responsabili del Vittoriale che, quando hanno aperto le porte hanno trovato tutti gli spazi espositivi vuoti. Si tratta di opere in oro: i gioielli e le sculture, esposte nella mostra “Come un oro caldo e fluido. Gli ori di Umberto Mastroianni“, non c'erano più. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri di Brescia, di Salò e i miliari del Comando Tutela Patrimonio Culturale di Monza. La polizia Locale sta recuperando le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

La mostra