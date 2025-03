Consegnano il cibo e vi svuotano casa: il trucco dei ladri georgiani

Ascolta ora 00:00 00:00

Bltiz dei Carabinieri della Stazione Roma Aventino non solo ha centrato che hanno arrestato tre cittadini georgiani di 33, 41 e 48 anni. Senza fissa dimora e con alcuni precedenti a carico, ora i tre sono accusati di furto in abitazione. Grazie anche alle segnalazioni di alcuni residenti, le forze dell’ordine hanno scoperto una nuova tipologia di furto organizzato con furbizia e nei minimi dettagli.

Il furto

Specializzati nei furti in appartamento, i tre georgiani si erano intrufolati in un condominio domenica mattina in via Ginori, a Testaccio. Tra le altre cose, avevano derubato una residente portando via collane e gioielli per un valore di oltre 30mila euro. Ma a stupire i carabinieri è il metodo utilizzato per il furto: due dei tre ladri portavano con sè un grosso borsone simile a quelli utilizzati dai rider per la consegna di cibo a domicilio. Un modo tanto ingegnoso quanto criminale per scappare indisturbati con la refurtiva nascosta.

Appena sono entrati nel condominio i carabinieri hanno subito bloccato un ladro, che faceva da palo. Alla vista dei carabinier gli altri due uomini, invece, hanno tentato la fuga proprio con i borsoni. Il piano è miseramente fallito: i due sono stati trovati in possesso di gioielli e preziosi, per un valore di circa 30.000 euro, risultati appena rubati da un appartamento al quarto piano di uno stabile. All’interno, oltre ai gioielli, c’erano anche dei grimaldelli, cacciaviti e altri arnesi da scasso, utili a forzare le porte degli alloggi.

L'arresto

La storia ha però un lieto fine. La proprietaria dell’immobile è stata rintracciata e ha finalmente sporto denuncia e, grazie all’intervento dei carabinieri, ha potuto rientrare in possesso dei suoi beni.

I tre georgiani sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo presso il Tribunale di Roma, dove il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per tutti la custodia cautelare in carcere.