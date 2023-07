Gli orsi Jj4 ed Mj5 sono salvi: la decisione del Consiglio di Stato

No all'abbattimento degli orsi Jj4 e Mj5 disposto dalla Provincia autonoma di Trento, così si è pronunciato oggi il Consiglio di Stato riunito in udienza collegiale. I membri del consiglio hanno infatti ritenuto sproporzionata la soluzione della soppressione degli animali.

La delibera del consiglio

Nel corso della mattina di oggi, venerdì 14 luglio, il Consiglio di Stato si è riunito per discutere in merito al destino dei due plantigradi. Jj4 è l'orsa responsabile della morte di Andrea Papi, il 26enne assalito e ucciso il 5 aprile scorso mentre si trovava nei boschi di Caldes (Val di Sole). Mj5, invece, è il maschio responsabile dell'aggressione ad Alessandro Cicolini, l'escursionista che lo scorso 5 marzo si trovava a passeggio a Val di Rabbi col proprio cane. L'uomo, fortunatamente, riuscì a salvarsi.

A lungo si è dibattuto su come agire. L'opinione pubblica si è letteralmente spaccata in due: da un lato c'è chi chiede l'abbattimento degli animali, dall'altro chi protesta perché vengano risparmiati. Nel corso della giornata di ieri, giovedì 13 luglio, diversi animalisti sono scesi in strada per protestare in favore degli orsi. Si sono formati due grossi presidi, uno nelle vicinanze di Palazzo Spada, a Roma, dove si trova proprio la sede del Consiglio di Stato, l'altro di fronte all'ingresso del Casteller a Trento.

Quest'oggi il pronunciamento del Consiglio di Stato: gli orsi non verranno abbattuti. " Il provvedimento che dispone l'abbattimento dell'animale appare sproporzionato e non coerente con le normative sovranazionali e nazionali che impongono l'adeguata valutazione di misure intermedie, ferma restando la disposta captivazione a tutela della sicurezza pubblica ", si legge nel comunicato del Consiglio di Stato riportato da AdnKronos.

Il Consiglio di Stato ha inoltre fatto richiesta al Tar di modificare la data di udienza di merito, che era stata fissata al prossimo 14 dicembre.

Le reazioni

Festeggiano, naturalmente, gli animalisti e tutti coloro che si sono opposti con forza all'abbattimento degli animali. "La Provincia di Trento non può più eludere le richieste dell'associazione di trasferire l'orsa nel sicuro rifugio in Romania indicato da Lav ", fanno sapere dalla Lav, come si legge in una nota dell'associazione.

"Cosa dobbiamo ancora attendere per poter trasferire JJ4 nel sicuro e autorizzato rifugio in Romania? Ora che anche il più alto grado di giudizio amministrativo ha deciso di salvare la vita di JJ4 e Mj5, Fugatti non ha più giustificazioni di sorta ", ha commentato Massimo Vitturi, responsabile Lav, come riportato da Ansa. "Ribadiamo ancora una volta che la Lav è da settimane pronta ad avviare il trasferimento dell'orsa in piena sicurezza e a spese dell'associazione nel rifugio in Romania, dove le sarà garantita la miglior vita possibile" , ha concluso.