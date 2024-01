“Coperture ad adunate fasciste”, “Nessun saluto romano”. È scontro sul ricordo della strage di Acca Larentia

La commemorazione dei morti della strage di Acca Larentia a Roma ha scatenato le polemiche. Il 7 gennaio 1978, in via Acca Larenzia, nel quartiere Tuscolano davanti alla sede del Movimento Sociale Italiano furono assassinati Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta, militanti di destra negli Anni di Piombo. Poche ore dopo a morire è stato Stefano Recchioni a causa degli scontri che si svilupparono sul luogo del pluriomicidio precedente per le proteste degli attivisti di destra. Nessun colpevole ha pagato per Acca Larentia e oggi la sinistra ha alzato la voce anche davanti a una commemorazione ufficiale, che ha visto la partecipazione di esponenti della Regione Lazio e del Comune di Roma.

In via Acca Larentia oggi c'era anche Francesco Rocca, governatore della Regione Lazio, che è stato accusato da esponenti del Pd romano di non essersi dissociato da presunti saluti romani che sarebbero stati fatti durante la commemorazione. A puntare il dito è stata Emanuela Droghei, consigliere regionale e coordinatore della segreteria del Pd a Roma. " Braccia tese e saluti romani alla commemorazione di Acca Larentia alla presenza del Presidente della Regione Lazio Rocca e della Vicepresidente Angelilli. Commemorare i morti è una cosa, dare copertura istituzionale ad adunate fasciste è altro ", ha dichiarato Droghei, aggiungendo: " Destra e sinistra, negli anni, hanno lavorato per la costruzione di una memoria condivisa delle vittime degli anni di piombo, ma questa manifestazione è un'altra cosa. Rocca e Angelilli ricordino che sono a capo di una istituzione democratica ".