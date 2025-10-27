Coppia arrestata per abusi sui figli: la denuncia partita dalla figlia con una chiamata al Telefono Azzurro

Un drammatico caso di violenza familiare è emerso a Monreale, nel Palermitano, dove una coppia di conviventi, un uomo di 30 anni e una donna di 44, sono stati arrestati con l’accusa di aver compiuto atti sessuali con minori. Le vittime sarebbero i due figli della donna, un bambino e una bambina. A far partire le indagini è stata proprio la figlia minore, che ha trovato il coraggio di raccontare tutto.

La ragazzina si è rivolta al Telefono Azzurro, contattando gli operatori per chiedere aiuto e riferendo di essere stata abusata più volte dalla madre e dal compagno di lei. Un racconto drammatico, nel quale la minore ha descritto episodi di violenza e coercizione che si sarebbero consumati tra le mura di casa, coinvolgendo anche il fratello maggiore.

La denuncia e l’intervento dei carabinieri

Gli operatori del Telefono Azzurro, dopo aver ascoltato la giovane, hanno immediatamente informato i carabinieri, attivando la procedura d’emergenza per la tutela dei minori. L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Palermo, ha portato a un quadro investigativo chiaro e a riscontri coerenti con il racconto della vittima.

Dalle indagini è emerso un contesto familiare segnato da profondo degrado e isolamento sociale, in cui le due vittime vivevano in condizioni di vulnerabilità e senza alcun sostegno esterno. I militari, su disposizione dell’autorità giudiziaria, hanno eseguito le perquisizioni nell’abitazione della coppia, sequestrando telefoni cellulari, computer e materiale informatico ritenuto utile alle indagini. L’appartamento stesso è stato sottoposto a sequestro, in quanto luogo in cui si sarebbero consumate le violenze.

Tutto il materiale raccolto è ora al vaglio degli esperti per verificare la presenza di eventuali contenuti digitali o prove aggiuntive che possano confermare il racconto della minore.

I bambini portati in una comunità protetta

Dopo la denuncia, i due bambini sono stati allontanati dall’abitazione e affidati a una comunità protetta, dove si trovano ora al sicuro, seguiti da psicologi e assistenti sociali. Le loro condizioni sono costantemente monitorate dai servizi sociali e dall’autorità giudiziaria minorile.

Nel frattempo, la donna e il compagno restano in stato di arresto e sono a disposizione della Procura per gli interrogatori di garanzia. Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio della vicenda e per verificare se vi siano stati altri episodi o eventuali complicità.

Un caso emblematico

Il caso di Monreale mette in luce, ancora una volta, l’importanza del ruolo delle linee di ascolto dedicate ai minori, come il Telefono Azzurro, che offrono un punto di riferimento sicuro per chi vive situazioni di abuso e violenza.

Grazie al coraggio della giovane vittima e alla tempestiva risposta degli operatori, è stato possibile interrompere una spirale di soprusi e mettere in salvo i due fratelli.

Ogni segnalazione può salvare una vita

" – sottolineano gli operatori, ricordando che la denuncia, anche, resta l’unico modo per rompere il silenzio e far emergere verità dolorose come questa.