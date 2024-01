Cortei violenti e occupazioni in nome di una “rivoluzione”. Ecco chi sono oggi i “figli di Lenin”

“ Maestro rivoluzionario ”. Così i nuovi "figli di Lenin", o forse è meglio chiamarli "nipoti", vista la distanza anagrafica hanno celebrato i 100 anni della morte del dittatore sanguinario. I collettivi rossi di "Osa" e "Cambiare Rotta", composti prevalentemente da giovanissimi della generazione Z, sono costole non ufficiali di "Potere al popolo", uno degli ultimi partiti comunisti rimasti in Italia. Coi pugni alzati, oggi i "figli di Lenin" invocano la "teoria rivoluzionaria" e si spellano le mani invocando il raggiungimento della meta di una " Rottura rivoluzionaria ". Quei pugni chiusi sono passati nel silenzio, a differenza del braccio teso di Acca Larentia, nonostante la risoluzione europea abbia equiparato comunismo e nazismo, ma nemmeno l'idea di rifarsi alle sue opere per ricavare un " metodo teorico e pratico con il quale guidare un'avanguardia rivoluzionaria " sembra spettinare i soloni della politica di sinistra.

I cattivi insegnanti dei ragazzetti di "Osa" sono gli adulti di "Potere al popolo", che con toni meno rivoluzionari e più rispettosi dei dettami democratici parlano di Lenin come di un uomo da cui trarre insegnamento ma quasi santificano quello definiscono " primo esperimento duraturo di organizzazione socialista della società ". I milioni di morti causati dall'avvento del "Leninismo" non hanno nessun peso, non sono utili a questa narrazione, quasi come se fossero uno spiacevole inconveniente. Ma così non è stato e la dittatura leninista viene ricordata tra le più sanguinarie e cruente del Novecento.

Ma chi sono questi giovanissimi, spesso nemmeno maggiorenni o poco più che 18enne, che vorrebbero un ritorno dello stalinismo e della rivoluzione comunista? I due collettivi, "Osa" e "Cambiare rotta" sono gli artefici di gran parte delle occupazioni di scuole superiori e università. Sono gruppi eterogestiti che si sono capillarizzati in tutta Italia, che guidano le rivolte degli studenti in nome di ideali inesistenti. L'unico obiettivo è quello di bloccare le lezioni, impedire qualunque espressione pubblica che dissenta con i loro principi. Ci sono loro dietro le manifestazioni pro-Israele, come quella dello scorso novembre che ha visto un videomaker colpito da una bomba carta. Ci sono loro dietro gli assalti universitari ai convegni organizzati da esponenti della destra. E ci sono ancora loro dietro le occupazioni pro-Cospito dello scorso anno. Sono tra i No-Tav e sono ovunque ci sia da "far casino".