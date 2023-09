"Una cosa raccapricciante". La messa per Messina Denaro scatena la rabbia dei fedeli

“ Eravamo pronti ad interventi con un’ordinanza per impedire questo scempio ”. Con queste parole Massimo Pelliccia, sindaco di Castelnuovo in provincia di Napoli, si è scagliato contro la decisione del parroco locale della chiesa "Maria Santissima Annunziata" di celebrare una messa in suffragio di Matteo Messina Denaro, poi sospesa per " prudenza pastorale ". Il primo cittadino ha spiegato di essere stato informato del fatto in mattinata e lo definisce " una cosa assurda, inaccettabile, vergognosa ". " Mai e poi mai avrei consentito che nella città da me amministrata si celebrasse una messa per un mafioso, un esecutore ed un mandante di crimini atroci ed omicidi ", ha continuato il sindaco, sottolineando che continuerà a vigilare sulle attività del parroco e chiederà al vescovado di Acerra di adottare provvedimenti.

La decisione di don Tommaso Izzo, diffusa tramite un post sulla pagina Facebook della parrocchia attorno alle 10, ha suscitato l'indignazione dei fedeli, che si sono rivolti anche al parlamentare napoletano di Alleanza verdi e sinistra Francesco Emilio Borrelli. " L'adorazione del male, il vescovo intervenga immediatamente per fermare questo scempio ", ha tuonato il deputato. " È un'offesa a migliaia di vittime della criminalità. Il parroco ha sottolineato che è un dovere di ogni cristiano pregare per tutti gli esseri umani, anche quelli più cattivi. Ma una cosa è pregare in privato, un'altra è organizzare un evento pubblico ". Durissima anche la reazione del presidente della Commissione antimafia Chiara Cosimo, che in un post su X ha sottolineato di di voler " sigmatizzare con forza quanto accaduto nella chiesa di Castelnuovo di Napoli. Un'iniziativa raccapricciante in contrasto con il processo di scomunica che la chiesa ha avviato per i mafiosi e che merita la condanna incondizionata di tutti quelli che credono nello Stato ".

Da parte sua, don Izzo ha dichiarato che " è stato un fedele a chiedermi di celebrare una messa in suffragio di Matteo Messina Denaro, gliel'avevo segnata, ma poi l'abbiamo annulata per prudenza pastorale ". Il parroco ha anche aggiunto di non essere stato lui a pubblicizzare la cerimonia su Facebook, ma un suo collaboratore. Non ha commentato sul fatto che qualcuno gli avesse chiesto un rito per il boss dei boss, poiché " se mi chiedono una messa, io la segno e la celebro ". Di opinione diversa la diocesi di Acerra e il vescovo Antonio Di Donna, che hanno preso le distanza " dall'incresciosa e autonoma iniziativa della Parrocchia Maria Annunziata di Licignano in Casalnuovo di Napoli, lanciata sui social, di celebrare una messa in suffragio di Matteo Messina Denaro".