Crans-Montana, a fuoco il memoriale per le vittime: cosa è successo

Un incendio si è sviluppato all'interno del memoriale allestito per ricordare le vittime del rogo del Constellation, a Crans-Montana. Non c'è pace per i cari di coloro che hanno perso la vita nella notte di Capodanno. Soltanto pochi giorni fa la decisione del Comune di spostare l'allestimento, adesso il fuoco, giunto nuovamente a divorare tutto.

Il fatto è accaduto questa mattina, domenica 8 febbraio. Stando a quanto riferito dalla polizia del canton Vallese, le fiamme sono state rapidamente domate dai vigili del fuoco, accorsi sul posto. Rimangono però gli interrogativi: si sarà trattato di un incidente, oppure l'incendio è stato appiccato da qualcuno? Sul caso è già stata aperta un'inchiesta.

La buona notizia è che non ci sono stati feriti. Stando a indiscrezioni riportate dalla stampa estera, l'incendio sarebbe scoppiato intorno alle 6.00 del mattino, in Rue Centrale. Per fortuna l'allarme è stato dato immediatamente e i vigili del fuoco sono accorsi subito.

Il memoriale, allestito per custodire i numerosi messaggi di omaggio alle vittime, oltre a candele e fiori, è una sorta di igloo aperto in cui chiunque può entrare.

La struttura è stata pensata per proteggere gli omaggi dalle intemperie e dalla neve. Il rogo potrebbe essersi generato da uno dei lumi commemorativi, ma gli inquirenti per adesso non si sbilanciano. Ogni ipotesi è al vaglio degli investigatori.