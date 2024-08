Un boato nella notte: crolla una palazzina nel Brindisino

Ascolta ora 00:00 00:00

Tragedia scampata a Latiano, in provincia di Brindisi, dove alle 3.50 di oggi venerdì 30 agosto è crollata una palazzina in cui, al piano terra, si trovava un supermercato specializzato in detersivi. I vigili del fuoco arrivati sul posto pochi minuti dopo sono alla ricerca di eventuali dispersi sotto le macerie ma per il momento tutte le indagini sul posto hanno dato esito negativo. Le squadre di soccorso stanno operando con le squadre Usar e i cinofili, le ricerche andranno avanti per tutta la mattinata per escludere qualunque possibilità.

Il boato, riferiscono i testimoni, è stato enorme e ha svegliato i residenti di tutta la città dell'alto-Salento, allarmati per quell'improvviso frastuono nel cuore della notte. Dalle verifiche effettuate finora non risultano presenti all'interno allacci alla rete del gas o bombole, che rappresenterebbero un grave pericolo per eventuali fughe di materiale infiammabile. È ancora presto per determinare le cause e fare possibili ipotesi sul crollo, anche se l'ipotesi al momento più accreditata è quella del crollo strutturale. La palazzina si trovava nel centro storico di Latiano, in una zona in cui sussistono numerosi edifici piuttosto vetusti. Solo in una seconda fase, quando i Vigili del fuoco avranno concluso le operazioni di ricerca, si potranno effettuare i rilievi per la determinazione esatta delle cause.

Ovviamente, l'intera zona è stata transennata e sul posto, oltre ai vigili del fuoco, si trovano anche diverse squadre di forze dell'ordine per evitare che i curiosi possano avvicinarsi troppo all'area, così da garantire le condizioni di sicurezza. Pare che per l'effettuazione dei rilievi stiano arrivando a Latiano anche le squadre specializzate nella manovra di droni, per effettuare le riprese dall'alto della zona interessata. Fortunatamente, essendo accaduto di notte, all'interno non era presente nessuno e in quel momento non c'erano nemmeno passanti che potrebbero essere stati coinvolti nel crollo.

I testimoni parlano di uno "sbriciolamento" dell'edificio, che sarebbe avvenuto in pochi secondi. Pare che la struttura sia collassata su se stessa, il che avvalorerebbe la tesi del cedimento strutturale. Da verificare eventuali carenze nelladello stabile.