Il crollo e il boato: tragedia sfiorata in una piscina di Bari. Tre feriti

Ci sono alcuni feriti nel crollo del controsoffitto di una piscina di Bari, nel quartiere Poggiofranco. Questo pomeriggio, per cause ancora in corso di accertamento, si è registrato un cedimento che ha investito alcune persone che si trovavano nell'area della vasca. A rimanere coinvolti sono stati una ragazza di 14 anni, un bambino di 7 e una istruttrice di 34 anni. In base alle informazioni finora trapelate, l'istruttrice è stata portata all'ospedale di Venere di Bari, mentre la 14enne è stata condotta al Policlinico della città. Più lievi le ferite riportate dal bambino per il quale non c'è stato ricovero.

L'istruttrice pare che abbia riportato una frattura alla gamba mentre la ragazzina è in cura per un trauma toraco-addominale. Il bambino, invece, ha riportato solamente un trauma distorsivo ed è stato medicato in loco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, oltre al personale del 118. Fortunatamente i corsi in quel momento erano terminati e in vasca erano rimasti in pochi, perché il bilancio sarebbe potuto essere ben più grave. La zona della vasca si sviluppa in un ambiente sotterraneo rispetto alla strada.

Come riportano le cronache locali, alcuni dipendenti avrebbero sentito un forte boato provenire dalla sala dove si trova la vasca e si sono precipitati sul posto per verificare cosa fosse successo. Capita la gravità del fatto, hanno allertato i soccorsi, che si sono precipitati sul posto con i mezzi necessari.

All'esterno della struttura si è creato un ovvio capannello di persone, molte delle quali sono genitori di giovanissimi che fino a poco prima si trovavano all'interno della vasca. Lo spavento è stato grande ma, fortunatamente, le conseguenze meno gravi di quel che era sembrato in un primo momento.