Dà fuoco a casa per togliersi la vita. Lui muore, palazzo evacuato: 5 feriti di cui uno grave

È stata una notte di paura e purtroppo anche di morte, quella vissuta dai residenti, in tutto 14 famiglie, in una palazzina di Sesti Ponente in via Via Galliano al civico 7, che sono stati evacuati d'urgenza a causa di un incendio appiccato da un uomo di 29 anni trovato morto.

Gli intossicati

In cinque hanno respirato i fumi dell’incendio e sono finiti all’ospedale. La madre del ragazzo è grave e ricoverata in camera iperbarica al San Martino Gli altri sono stati trasportati al Villa Scassi dalle ambulanze inviate dal 118. Non si conoscono al momento i motivi del gesto da parte del ragazzo che secondo i primi rilevamenti avrebbe volontariamente appiccato il rogo per darsi fuoco e togliersi la vita.

L'intervento

Sul posto, oltre all’automedica Golf 4, le ambulanze

della Croce d’Oro di Sampierdarena, la Croce Verde Praese, la Croce Verde di Sestri, la Croce Rosa Rivarolese, la Misericordia. Al momento l'incendio è stato spento e lo stabile evacuato, in attesa delle verifiche del caso.