Dai banchi a rotelle ai robot: impazza la curling mania in Italia

In Italia è curling mania: le Olimpiadi di Milano-Cortina hanno confermato la curiosità del Paese nei confronti di questo sport che, a differenza delle altre discipline olimpiche, fa sembrare i suoi praticanti un po’ meno supereroi, e quindi più accessibili rispetto ad altri. Che poi, in realtà, non è nemmeno così, perché questa disciplina richiede un livello di precisione e di calcolo fuori dal comune per essere praticato, per mandare la stone laddove davvero si vuole. Eppure, l’idea che si tratti della versione invernale delle bocce piace tantissimo agli italiani.

E piace al punto che sui social spopolano le parodie in cui la stone viene sostituita con qualunque oggetto possa servire allo scopo di imitarla: dalle pentole alle pressione, che in questo contesto sono forse l’oggetto fisicamente più simile a livello di forma, alle aspirapolveri robot, passando per i banchi a rotelle e finendo perfino alle ambulanze, parcheggiate con l’ausilio della scopa per farle “scorrere”. In sottofondo gli audio iconici di Stefania Constantini, idolo delle masse, registrati durante le gare mentre fornisce indicazioni al suo compagno di squadra Amos Mosaner.

Questa irresistibile ascesa del curling nell'immaginario collettivo italiano trova la sua forza proprio in questo paradosso: l'apparente semplicità che maschera una complessità quasi ingegneristica. Se da un lato il pubblico si diverte a vedere nelle scope un richiamo domestico, trasformando il corridoio di casa in una pista ghiacciata, dall'altro resta ipnotizzato dalla traiettoria della stone.

Milano-Cortina ha lasciato in eredità la consapevolezza che la precisione può essere spettacolare quanto la potenza, e che la scopa, da strumento di fatica domestica, può diventare l'arma tattica per conquistare un oro olimpico. E chissà che, come auspicato sui social, l’Italia non attraversi un cambiamento culturale con la trasformazione degli impianti diin piste per il curling.