Dall'hockey olimpico al rock di Ligabue, apre l'"Unipol Dome"

«Certe notti» a Santa Giulia. Dal tifo olimpico per gli atleti di hockey su ghiaccio e le finalissime tra Stati Uniti e Canada sia per i Giochi invernali che per le Paralimpiadi, al rock di Luciano Ligabue- Mercoledì prossimo l'ormai ex Palaitalia o Arena Santagiulia riapre nella nuova versione «Unipol Dome», palazzetto per concerti e grandi eventi sportivi e culturali di livello internazionale. E sarà il Liga a battezzare il nuovo palco milanese per «La prima Notte-Music Opening Ceremony». Taglio del nastro alle 18.30 con il sindaco Beppe Sala e dalle 21 si accende la musica. E l'arena da 16mila posti - l apiù grande in Italia per gli eventi indoor - progettata da Arup in collaborazione con David Chipperfield Architects e sviluppata e gestita da Cts Eventim, leader in Europa nel ticketing e nel live entertainment (e seconda nel mondo), si illuminerà per la prima volta con la scritta «Unipol Dome». «Esseere title sponsor di una struttura iconica e di nuova generazione come questa significa per associare il proprio nome a innovazione, tecnologia e qualità, elementi che da sempre caratterizzano il gruppo e la nostra visione» ha dichiarato Carlo Cimbri, presidente di Unipol. Carlo Cimbri. «In qualità di arena multifunzionale più grande, avanzata e sostenibile d'Italia, Unipol Dome riflette la nostra visione di portare a Milano e al territorio un valore culturale ed economico duraturo. Artisti, fan appassionati e ospiti troveranno qui la loro nuova casa» ha dichiarato Klaus-Peter Schulenberg, ceo di Cts Eventim. Che ha il sogno e l'obiettivo, neanche troppo nascosto, di scippare a Torino le Atp Finals di tennis, tempo al tempo. L'arena, aggiunge il direttore Arup Giammichele Melis, «rappresenta per noi la sintesi perfetta tra design, tecnologia e responsabilità ambientale».

L'obiettivo di Cts Eventim è anche quello di sdoganare a Milano il modello delle arene Usa, gli show e i match sportivo sono una parte del divertimento, ai palazzetti si arriva prima e ci si divide tra spettacolo e food. Unipol Dome è stata progettata con una forte attenzione ai servizi e all'ospitalità. L'offerta va dai venti punti food & beverage accessibili a tutti, tra cui gli spazi «frictionless markets», dove si entra con la carta di credito e ci si serve fai-da-te senza passare dalle casse, fino agli spazi più esclusivi come skybox, due ristoranti, quattro bar e uno speakeasy.

Per chi non ci è già andato nei mesi scorsi per una gara di hockey su ghiaccio, l'arena firmata da Chipperfield e Arup, con gli interni delle aree vip curati da Populous, ha una forma ellittica che richiama la tradizione degli anfiteatri, ma in chiave contemporanea, e si sviluppa attraverso tre anelli concentrici. La facciata è illuminata da oltre 2,4 milioni di led, la copertura è dotata di pannelli fotovoltaici. All'esterno c'è una piazza sopraelevata di 12mila metri quadri che sarà ulilizzata anche per eventi all'aperto. E a differenza dei Giochi, da mercoledì prossimo in poi si potrà (finalmente) utilizzare il parcheggio di nove livelli per un totale di 2.750 posti auto. Si parte con Ligabue ma il calendario 2026 all'Unipol Dome si sta già riempiendo.

Tra i big in arrivo, Annalisa (sabato 9 maggio), Me contro te (5 settembre), Giorgia (3 ottobre), di nuovo Ligabue il 24 ottobre, il comico Andrea Pucci (31 ottobre con lo spettacolo «Dove eravamo rimasti?»), Pitbull (9 novembre), Bryan Adams (28 novembre), Max Pezzali ha già prenotato il palazzetto per sei serate di «Max Forever» il 22, 23, 26, 27, 29 e 30 dicembre. E per il 2027 sono già in calendario la band femminile sucoreana Aaspa (29 gennaio), sempre dalla Corea la boy band Enhypen (24 febbraio), Rush (30 marzo) e Olivia Rodrigo (il 27-28 maggio).