Davide Patron, chi è il prof di inglese e star di TikTok colpito da infarto in treno

La vita a volte riserva brutte e inaspettate sorprese. Allo stesso tempo, però, una situazione difficile può essere mitigata dal coraggio e dall’altruismo di altre persone. Ne sa qualcosa Davide Patron, il giovane professore di inglese con oltre un milione e mezzo di follower su Instagram e TikTok, colpito da un arresto cardiaco mentre si trovava su un treno a Parigi.

L’uomo, di 24 anni, si è salvato grazie all’intervento di alcuni passeggeri. "Se non fosse per i presenti che prontamente mi hanno praticato il massaggio cardiaco, sapendo azionare il defibrillatore, non sarei qui a raccontarlo" , riferisce commosso Davide al Corriere del Veneto. "Adesso mi tocca- ha aggiunto- fare pratica con il francese medico" . Una battuta, questa, per esorcizzare la paura per quanto accaduto. O forse no. Del resto Davide parla correttamente inglese, francese, spagnolo, russo e catalano. E imparare altri vocaboli in francese per lui non sarà un problema. Davide è nato a Mogliano Veneto e, come rirporta il sito del quotidiano, ha studiato finanza all’università in Scozia. La sua passione, ora divenuta anche professione, sono le lingue straniere. Queste ultime le ha apprese prima all’istituto "F. Algarotti" di Venezia e poi da solo.

Dal letto dell’ospedale il 24enne ripercorre quei drammatici minuti. "Ero in Francia con la mia ragazza per trascorrere il fine settimana nella capitale prima di rientrare in Scozia", ricorda Davide. Poi il malore. Tutto è accaduto nel giro di pochi secondi. " Stavo salendo in treno, senza alcun tipo di sforzo o preoccupazione in mente- racconta -, quando mi sono accasciato e ho perso i sensi" .

Non un semplice svenimento ma qualcosa di ben più grave aveva colpito il giovane. Lui, ovviamente, non ricorda niente di quegli attimi in cui è stato tra la vita e la morte. I fatti gli sono stati riportati da chi era in quel momento con lui. "In tre-quattro si sono dati il cambio per farmi il massaggio cardiaco, rianimandomi con un defibrillatore prima dell’arrivo dei paramedici, circa un quarto d’ora dopo" , racconta Davide che evidenzia come queste persone gli abbiano salvato la vita.

Portato in ospedale, il 24enne è rimasto più di un giorno in coma farmacologico. Poi per fortuna, l’incubo finisce. Davide si sveglia. "La prima cosa che ho visto- prosegue - sono stati i miei genitori, la mia ragazza e i suoi". Il giovane, però, nei suoi ringraziamenti ha incluso anche un poliziotto della stazione ferroviaria che parlava italiano che ha avvisato la madre " rassicurandola" sul fatto "che fossi fuori pericolo" .