"La democrazia degli antifascisti". Annullata a Cremona la presentazione del libro di Vannacci

Era tutto pronto per la presentazione a Cremona del nuovo libro di Roberto Vannacci, "Il Coraggio Vince". Al generale, candidato alle prossime europee con le liste della Lega di Matteo Salvini, era stata confermata la disponibilità dall’auditorium di Teatrodanza in via Magazzini generali ma, a pochi giorni dall'evento, tutto è stato annullato, secondo quanto si apprende, per questioni di sicurezza. " È questa la democrazia degli antifascisti ", è stato il commento del candidato ai microfoni dell'Agi, venuto a sapere della decisione di ritirare la disponibilità della sala.

La titolare, Paola Posa, ha giustificato la decisione al quotidiano La Provincia sostenendo che " negli ultimi giorni il tutto è diventato troppo grande e impegnativo " e non essendo lei nemmeno presente in sede ha preferito annullare tutto. " Un impegno troppo delicato che al momento non mi sento di prendere. La nostra sala resta una zona neutrale ", ha proseguito, spiegando di aver deciso di annullare tutto quando è stata informata che, come da prassi per questo tipo di eventi, era stata informata la Digos. " Mi sono un po’ spaventata e ho capito che non eravamo pronti a ospitare un incontro così complesso ", spiega ancora.

La presentazione del libro di Vannacci, in ogni caso, non può essere connotata nell'alveo degli eventi politici, in quanto si tratta di un evento organizzato da alcuni privati per promuovere l'ultimo volume del generale. Questa è anche la ragione per la quale, dopo lo sbarramento delle porte dell'auditorium di Cremona da parte della titolare, il partito politico con il quale il generale è candidato non è intervenuto per cercare una sede alternativa. Tuttavia, Vannacci non è persona che si lascia facilmente scoraggiare e nonostante i piani cambiati all'ultimo momento, ha trovato il modo di ripiegare in provincia di Cremona, a Robecco d’Oglio, a circa 15 chilometri dal capoluogo.

Sale, invece, la preoccupazione per l'evento che questo pomeriggio Matteo Salvini terrà a Livorno, dove è atteso per la presentazione del suo nuovo libro "Controvento". I collettivi e i gruppi di "antifascisti" della città hanno già annunciato che manifesteranno contro il leader della Lega. Definito da loro "persona sgradita" in città, hanno organizzato un corteo per disturbare la presentazione.

Nonostante questo, Salvini non fa passi indietro e sarà comunque presente a Livorno, dove sono attese molte persone al cinema teatro "Quattro mori" per la presentazione.