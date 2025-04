Derby, poliziotti feriti? Un vero massacro

Ascolta ora 00:00 00:00

Poliziotti feriti nel corso degli scontri nei pressi dello stadio Olimpico prima del derby Lazio- Roma. Gli agenti sono stati colpiti con bottiglie e lanciati dai tifosi, ma sono riusciti a disperderli con l'uso degli idranti.

"Un vero massacro da parte dei tifosi della Lazio nel cuore di Ponte Milvio dove pochi poliziotti sono stati letteralmente assaliti da 4500/5000 tifosi della lazio che con bastoni, bomboni e sassi hanno fratturato mani e piedi a ben 8 poliziotti del Reparto Mobile di Roma", denuncia Andrea Cecchini, segretario del sindacato di polizia Italia Celere, sul suo profilo Facebook dove ha postato le foto dei ferimenti degli agenti. "Una violenza inaudita da parte di gente che poi invoca pace, libertà, onore e dignità e poi manda all'ospedale i poliziotti", aggiunge Cecchini che poi si scaglia contro "il politicamente corretto e il buonismo" che "stanno disintegrando il senso di giustizia e di libertà del nostro Stato, incapace oggi oramai di educare e insegnare cosa sia giusto e cosa sbagliato". Secondo il segretario di Italia Celere "questi delinquenti, a prescindere dalla bandiera che sventolano, devono pagare con la galera e con il portafoglio per i danni cagionati a ONESTI LAVORATORI, come sempre presenti, come sempre in prima linea, come sempre l'ultima ruota di questo carrozzone....ma - aggiunge - senza non si può fare più nulla, nemmeno giocare una partita di calcio". Cecchini chiede l'intervento del ministro dell'Interno in Aula per spiegare "cosa è accaduto e cosa non ha funzionato, perché evidentemente qualcosa non ha funzionato" e si augura che "i fermati e gli arrestati per queste malefatte non diventino eroi e miti nazionali" perché "sono delinquenti, altro non si può dire".

Cecchini attacca: "Per gli ultras tutto questo è un circo, vorremmo davvero sapere cosa c'entra tutto questo col calcio e con lo sport. Per i poliziotti, invece, è lavoro e vorremmo si capisse che non equivale a morire per forza, senza nemmeno ricevere tutele e dignità". Il segretario di Italia Celere

chiede un'interpellanza parlamentare "per pretendere di sapere cosa sia accaduto e per sapere quanti fermati, quanti arrestati e con quale capo di imputazione...

" e spera che "non finisca pure stavolta in una bolla di sapone, come se i poliziotti si fossero inventato tutto". Cecchini, infine, conclude: "E poi aspettiamo le 'condanne' di certa politica, sempre pronta ad affossare le Forze dell'Ordine e a difendere l'indifendibile".