Italiano picchiato a sangue a Londra, diffusa una foto dell'aggressore

Potrebbe avere presto un nome l’aggressore di Marco Pannone, il cameriere che dopo essere stato colpito da un pugno al volto ha sbattuto violentemente la testa sull’asfalto. Scotland Yard ha infatti diffuso un fotogramma ripreso da una telecamera di sorveglianza, chiedendo ai cittadini di aiutarli a trovare il colpevole. Secondo quanto reso noto dalla polizia londinese, l’uomo potrebbe essere un ragazzo “apparentemente di circa venti anni”, con capelli castano chiaro, alto di costituzione, che quella tragica sera indossava un giubbotto nero con il cappuccio di pelliccia.

L'appello di Scotland Yard

Potrebbe essere lui l'uomo che ha gravemente ferito il 25enne di Fondi, comune in provincia di Latina, mandandolo al tappeto e lasciandolo a terra, in un lago di sangue. Ricordiamo che la vittima è stata aggredita nella notte tra venerdì e sabato scorsi nel locale di Brixton, a Londra, dove lavora come cameriere. Gli agenti non conoscono ancora l’identità del presunto aggressore e proprio per questo motivo hanno chiesto aiuto ai londinesi per poterlo individuare. La polizia ha invitato chiunque possa fornire informazioni utili al riconoscimento a contattare Scotland Yard al numero 101, citando il codice “CAD 85/03Dec”. Anche chi vuole rimanere anonimo può dare il proprio contributo all’indagine, contattando in questo caso, invece che la polizia, l'associazione “Crimestoppers” al numero +440800555111.

Le indagini della polizia londinese

Gli investigatori sarebbero intanto riusciti a ricostruire la dinamica dell’incidente. Marco Pannone, che si era trasferito a Londra circa sei anni fa, sarebbe stato colpito da un pugno in pieno volto che lo ha fatto cadere a terra, facendogli sbattere in modo violento la testa sul marciapiede, proprio all’esterno del locale Canova Hall, nel cuore della movida di Brixton. Inizialmente era stato detto erroneamente ai poliziotti che il 25enne era invece stato pestato.

In seguito al grave incidente il ragazzo è stato soccorso e portato in gravissime condizioni in un vicino ospedale della Capitale, precisamente al pronto soccorso del King's College Hospital, dove il personale medico che l’ha visitato ha deciso di sottoporre il paziente a un delicato intervento chirurgico alla calotta cranica. Dopo l’operazione il 25enne è stato trasferito nel reparto di Terapia intensiva, dove si trova al momento in coma farmacologico e sta lottando tra la vita e la morte. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dalla polizia londinese, l’aggressione subita non sarebbe stata provocata in alcun modo da Pannone.