Disagi per gli utenti Iliad su rete internet e voce. Cosa sta succedendo

Nuovi problemi per gli internauti. A subire disagi, a cominciare dalle 10 di stamattina, sono stati gli utenti di Iliad. Secondo il sito Downdetector, le segnalazioni dei clienti a quell'ora superavano le 4.100 unità. Solo successivamente sono scese sotto le mille. Ma cosa è successo in particolare? Le disfunzioni evidenziate dagli utenti riguardano in particolare la linea Internet mobile (un 60% dei clienti), poi la linea fissa (un 26%) e il servizio voce mobile (14%).

Disagi in tutta Italia

I problemi sono stati riscontrati in gran parte d'Italia, anche se i disagi maggiori sono stati registrati in città come Milano, Bologna, Bari, Roma, Firenze, Pescara, Modena, Rimini e Forlì. Non si conoscono ancora i motivi del down di Iliad, anche se i tecnici incaricati dall'operatore telefonico sono al lavoro senza sosta. Non è la prima volta, in realtà, che si riscontrano disfunzioni con Iliad in Italia. Già il 30 maggio scorso c’erano state diverse segnalazioni di problemi rilevati dagli utenti di questo operatore.

