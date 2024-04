Suviana, 200 uomini in campo per le ricerche: manca ancora un disperso

Proseguono senza sosta le ricerche nella centrale idroelettrica di Suviana, dove martedì si è verificata un'esplosione. Nella giornata di ieri, i sommozzatori hanno recuperato i corpi di tre degli operai dispersi ma uno, Vincenzo Garzillo, non è stato ancora individuato. Sono 200 i soccorritori in azione nell'impianto e, di questi, 100 sono vigili del fuoco che stanno operando tra il piano -8 e il piano -10 in condizioni critiche. Ieri, a metà mattina sono stati ritrovati i corpi di Adriano Scandellari e Paolo Casiraghi e poi in serata, è stato individuato anche il sesto corpo, quello di Alessandro D'Andrea. Si trovavano tutti al piano -9, dove si sarebbe verificato l'evento che ha dato il via alla tragedia.

Sul corpo delle vittime, come spiegato dal procuratore di Bologna, Giuseppe Amato, non verranno effettuati gli esami autoptici, in quanto non necessari per le indagini. Verranno restituiti ai familiari il prima possibile in modo tale da garantire in tempi brevi una degna sepoltura. Intanto, parallelamente alle ricerche, è iniziata l'attività di indagine della procura, che ha già ascoltato alcune persone. Verrà messo l'accento anche sul sistema di appalti e di sub-appalti, per capire se tutte le operazioni sono state condotte in modo regolare e legale. Ma la domanda resta una: come è potuto accadere? " Ci potrebbe essere stato un problema all’alternatore. Si potrebbe essere sbilanciato. Parliamo di una macchina di 140-150 tonnellate di peso che gira a 370 giri al minuto, circa cinque giri al secondo ", spiega al Corriere della sera Giovanni Toffolo, che fino a due anni fa era commissioning manager del team di Enel Green Power. Faceva lo stesso lavoro di Adriano Scandellari, trovato ieri senza vita nella centrale. E spesso ha anche lavorato con lui e con gli altri supervisori.