Disastro di Suviana, trovati i corpi di due dei dispersi nella centrale

Le ricerche dei vigili del fuoco nella centrale idroelettrica di Suviana sono riprese nella notte e questa mattina sono stati individuati due dei dispersi. A confermarlo sono stati i carabinieri e i vigili del fuoco. Entrambi i corpi sono stati rinvenuti al nono piano, uno di quelli attenzionati dai soccorritori. Salgono così a 5 le vittime accertate dell'incidente occorso martedì pomeriggio attorno alle 15.

Un cadavere è stato recuperato dalle squadre di soccorso ma non si è ancora proceduto alla sua identificazione. L'altro è in corso di recupero. " Adesso partiranno le procedure per poterlo portare in superfice. Sembra abbastanza libero da macerie ", ha riferito il capo dei vigili del fuoco Carlo D'Alloppio durante un punto stampa. È probabile che anche gli altri due operai che mancano all'appello da martedì si trovino in quell'area, dove le operazioni di ricerca sono rallentate dai detriti derivanti dall'esplosione, dal buio e dall'olio e dai carburanti in sospensione.

" Il problema è l'inquinamento dell'acqua infatti le attività di immersione verranno svolte con sistemi anti inquinamento alimentati dalla superficie. Sono dei sistemi che garantiscono l'operatore dalla presenza di eventuali sostanze tossiche ", ha spiegato il luogotenente carica speciale Duilio Lenzini, della sezione addestramento dei carabinieri subacquei di Genova. " Durante la notte abbiamo bonificato lo strato di acqua che invade i locali dove è avvenuto lo scoppio. Sono stati rimossi questo strato di oli e idrocarburi che erano presenti in superficie ", ha proseguito Lenzini.

Articolo in aggiornamento