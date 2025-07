Il divieto di sosta diventa un reato, ecco cosa si rischia: la sentenza che cambia tutto

Cattive notizie per gli automobilisti italiani. Da ora un parcheggio in divieto di sosta può costare molto più di una semplice multa. Da oggi si rischia anche di incorrere in un reato. Il motivo è presto detto: la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26491 pubblicata proprio ieri, ha stabilito che chi lascia il proprio veicolo in sosta vietata può essere chiamato a rispondere penalmente per un eventuale incidente stradale. Ecco cosa si rischia da oggi.

Ma facciamo un passo indietro. Il motivo per il quale si rischia di compiere un reato anche lasciando il veicolo in sosta vietata è tanto semplice quanto pericoloso. In caso di incidente stradale, infatti, si può configurare la responsabilità concorrente per il proprietario del mezzo parcheggiato in divieto di sosta. Il giudice deve ad esempio verificare se il cartello ha finalità cautelare rispetto al rischio di sinistri innescato dalla presenza di ostacoli non visibili o inattesi. Bisogna quindi capire fino in fondo il motivo per cui è stato apposto il segnale stradale.

La decisione della Suprema Corte è arrivata nella giornata di ieri. Il caso in sè riguardava un proprietario di uno scooter che aveva lasciato il mezzo in divieto di sosta sulla sede stradale di una località balneare, in piena giornata estiva. Una disattenzione che ha provocato un enorme danno.

Una ciclista, nel tentativo di evitare lo scooter, si è spostata a sinistra ed è stata colpita dal cassone di un’Ape Piaggio. La donna è finita contro lo scooter, riportando lesioni gravi. Da qui la sentenza della Corte.