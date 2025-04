Dl Sicurezza, agenti feriti a Roma negli scontri: "Miglior spot per dimostrarne l'urgenza"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Ddl Sicurezza è stato convertito in Dl dal Consiglio dei ministri e, puntualissimi, si sono verificati gli scontri in piazza a opera dei soliti antagonisti che considerano le proteste come un momento di lotta violenta. Questo va a danneggiare chi vuole scendere legittimamente in piazza a protestare pacificamente per far valere le proprie opinioni: nella manifestazione di ieri c'erano anche esponenti politici di Pd, M5s e +Europa, che di certo non hanno partecipato agli scontri ma sono stati costretti a condividere la piazza con chi li ha generati. A Roma c'è stato un parapiglia a causa degli studenti medi e universitari, insieme ai centri sociali, che, al Pantheon, hanno cercato di sfondare i dispositivi di sicurezza della polizia per raggiungere Palazzo Chigi. Ancora una volta hanno provocato la reazione degli agenti, che li hanno respinti con la sola forza degli scudi. E proprio tra le fila degli agenti si contano, ancora una volta, i feriti. Un agente ha subito un trauma contusivo al polso destro, un altro un forte colpo alla schiena, tanto da dover entrambi ricorrere alle cure del pronto soccorso.

" Desidero esprimere la mia più sentita solidarietà ai due operatori della polizia di Stato rimasti feriti durante il servizio di ordine pubblico in piazza del Pantheon. A loro va la mia personale vicinanza e l'augurio di una pronta guarigione ", ha dichiarato il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, che si è complimentato con la questura di Roma per la gestione dell'evento: " La capacità di mantenere saldi i principi della legalità e della tutela delle libertà costituzionali, anche in contesti complessi, rappresenta un valore fondamentale per la democrazia e per la sicurezza di tutti ". Ed è questo, soprattutto questo, che mira a tutelare il Ddl Sicurezza.

" Due poliziotti feriti durante la manifestazione a Roma contro l'approvazione del Decreto Sicurezza: non serviva spot migliore per spiegare quanto fosse urgente intervenire. Chi colpisce un agente colpisce lo Stato e da oggi dovrà fare i conti con pene più dure e certe ", è la dichiarazione di Domenico Pianese, segretario del sindacato di Polizia Coisp. Il Ddl Sicurezza non limita le piazze per bene, quelle in cui, anche a gran voce, con tutta la rabbia che (civilmente) i manifestanti possono provare, si protesta contro ciò che non piace. Tutela queste piazze da chi le usa come pretesto per la violenza, come ieri a Roma, tenendo in ostaggio le persone corrette che si trovano loro malgrado coinvolte in situazioni a rischio, che spesso diventano completamente ingestibili.

Il Dl Sicurezza non è un "bavaglio", come spesso viene gridato da chi cerca la polemica, non è uno strumento di "repressione" o di "paura" ma di, sia per i manifestanti che per gli agenti, che possono svolgere serenamente il proprio lavoro.