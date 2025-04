Ddl Sicurezza, scontri a Roma tra agenti e manifestanti: "Arriveremo a Palazzo Chigi"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Ddl Sicurezza diventa decreto e nelle città italiane scoppiano gli scontri. A Roma, così come a Napoli (ma non solo), i soliti antagonisti sono scesi in piazza per manifestare contro il passaggio del decreto che rafforza, tra le altre cose, anche le tutele per le forze dell'ordine. In piazza del Pantheon a Roma si sono registrati momenti di tensione tra gli agenti e i gruppi di studenti e centri sociali che, già da stamattina, avevano preannunciato un nuova discesa in piazza per manifestare contro l'approvazione. Le forze dell'ordine hanno respinto i manifestanti che cercavano di forzare il blocco verso palazzo Chigi dopo avere lanciato delle bottiglie e sono riusciti a contenere la pressione senza l'utilizzo degli sfollagente ma con l'impiego esclusivo degli scudi.

Questo presidio è stato organizzato dalla "Rete Nazionale No Ddl Sicurezza" che ha chiamato a raccolta tutta la società civile, movimenti, partiti e sindacati. In piazza si sono presentati esponenti del Pd, M5s, Avs, +Europa e Cgil. Per il Partito democratico c'erano Francesco Boccia, Filippo Sensi, Beatrice Lorenzin, e il segretario romano Enzo Foschi. Per il M5s le senatrici Aida Lopreiato, Elisa Pirro e Elena Sironi, Valentina D'Orso. Per +Europa Riccardo Magi. Gli stessi manifestanti della "Rete Nazionale No Ddl Sicurezza" hanno effettuato una manifestazione anche a Napoli, dove hanno raggiunto piazza Municipio, nel centro di Napoli. Gli antagonisti, qui, hanno attuato brevi blocchi stradali in vari punti della piazza eludendo i cordoni delle forze dell'ordine e scandito gli slogan contro il governo. Davanti alla prefettura hanno scaricato anche del letame.

Tra fumogeni, al grido "siamo tutti antifascisti", è terminato il corteo degli studenti di Roma arrivato a Largo Argentina, con la minaccia " a scendere in piazza. E sotto palazzo Chigi ci arriveremo ". Stefano Paoloni, segretario generale del Sap, il Sindacato autonomo di Polizia, ha espresso " grande soddisfazione per l'approvazione " del Ddl Sicurezza, perché " contiene norme importanti ed urgenti per realizzare un adeguato pacchetto di garanzie funzionali per chi svolge la nostra professione ma anche per i cittadini ".

corona anni di lavoro del nostro Sindacato e per questo non possiamo che ringraziare l’attuale Governo per il lavoro fatto e per aver mantenuto l’impegno assunto direttamente dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nell’incontro con i Sindacati di Polizia nel novembre 2023

Questo decreto, prosegue Paoloni, "".