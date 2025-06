Dolomiti, il grande record sta per iniziare: 86 cime oltre i 3mila metri in un'unica spinta

Tutto è pronto per il tentativo di Guinness World Record che punta a concatenare le 86 cime oltre i 3.000 metri delle Dolomiti nel minor tempo possibile. Un’impresa unica nel suo genere, tra sport estremo, logistica e spirito di fratellanza. Il team è formato esclusivamente da ex militari, uniti da legami costruiti sul campo e rafforzati nella vita civile. A guidarlo è Luca Fois, ex incursore e oggi atleta di endurance. Con lui Giuseppe Obinu, lagunare ancora in servizio; Emanuele Chessa, già alpino, oggi titolare di una palestra a Cento (FE); e Michael Turconi, anche lui ex incursore, oggi paramedico operativo in Canada. «In servizio ci si aiuta, ma è dopo che nasce la vera fratellanza» racconta Fois. E proprio questa è la forza del gruppo.

Il progetto ha ricevuto il patrocinio dell’Associazione Nazionale Alpini (ANA) e un sostegno concreto da aziende attente al mondo della difesa, della sicurezza e della transizione post-militare. A sostenere l'impresa di Fois, Gatorz Eyewear, ThruDark, 5.11 Tactical, Mico Sport, Katadyn Group e Spencer Group.

L’obiettivo del record non è solo sportivo: lungo l’intero percorso verranno censite e documentate le condizioni delle cime dolomitiche, molte delle quali sono poco frequentate, franose, o con attrezzature obsolete. Sarà una vera e propria ricognizione sul campo, utile a raccogliere dati su vie d’accesso, sicurezza, attrezzature fisse, roccia, soste, sentieri e condizioni ambientali.

Il via ufficiale è fissato per il 28 giugno all’alba, dal Gruppo

delle Odle, e l’arrivo è previsto sul gruppo delle Tofane, simbolicamente sulla Tofana di Mezzo, raggiungibile anche tramite la Freccia nel Cielo, così da permettere a chi vorrà di partecipare ai festeggiamenti finali.