Drone russo sorvola il centro high tech sul Lago Maggiore: aperta un’indagine

Ascolta ora 00:00 00:00

L'antiterrorismo ha aperto un'indagine sul drone di fabbricazione russa che per 5 volte ha sorvolato l'area di Ispra, sul Lago Maggiore, che ospita anche il Joint research centre dell'Ue, che ha avviato un progetto di ricerca relativo agli aspetti della sicurezza dei droni, e poco lontano ci sono stabilimenti di Leonardo. La procura di Milano, guidata da Marcello Viola, aprirà il fascicolo formalmente domani ma le indagini sono già state avviate.

L'area che è stata sorvolata è ufficialmente una no fly zone, soprattutto perché nel centro di ricerca europeo, che è il terzo più grande d'Europa, sono in corso ricerche in merito agli aspetti relativi alla sicurezza dei droni. La segnalazione è arrivata dal Centro comune di ricerca europeo, che ha rilevato la presenza mediante in sistema di rilevazione autonomo tarato proprio per individuare velivoli sconosciuti. Tutti i passaggi che sono stati rilevati sono relativi al solo mese di maggio e proprio per la particolarità del sito sorvolato è scattato l'allarme antiterrorismo. Il drone non è stato catturato ma è stato appurato che si tratta di un velivolo di fabbricazione esclusivamente russa, che viene spesso equipaggiato con telecamere e strumenti capaci di rilevare obiettivi sensibili anche in presenza di scarsa luminosità, quindi nelle ore notturne. Grazie ai radar, le apparecchiature di questi droni sono capaci di effettuare anche mappature 3D.

Il centro di ricerca è operativo da 65 anni e qui si effettuano ricerche che vanno dallo spazio al nucleare: il che dà la misura della sensibilità del luogo. Ma non solo, perché ad appena 12 da quel sito sorgono gli stabilimenti Leonardo, la divisione helicopters training academy di Sesto Calende. E poi, sempre a brevissima distanza, a Vergiate, Divisione elicotteri, dove si progettano e producono velivoli civili e militari. E poi, sempre nel raggio di poche decine di Km ci sono Samarate, Somma Lombardo e poi Vengono superiore, dove c’è la Aircraft division, ma non c'è certezza che questi luoghi siano stati sorvolati.

Il Corriere della sera riferisce che il drone ha effettuati i 5 passaggi in una sola settimana. Sulla vicenda i carabinieri del Comando provinciale di Varese mantengono il massimo riserbo. Nessun commento neppure da Leonardo.