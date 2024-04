Ecco la classifica delle città più smemorate d'Italia: cosa dimenticano più spesso i viaggiatori

Firenze è la città più "smemorata" d'Italia. Questo il verdetto del resoconto annuale pubblicato da Uber sulla base dei dati raccolti durante l'attività sul territorio nazionale italiano. Il report ribattezzato "Lost and Found", che effettua un'analisi basata sugli oggetti maggiormente abbandonati in auto dai fruitori del servizio di trasporto, incorona così il capoluogo toscano in cima alla poco ambita classifica.

L'immensa mole di dati raccolta da Uber consente di fare delle considerazioni ben documentate sulle abitudini dei viaggiatori e in particolar modo sulle loro disattenzioni, molto più frequenti di quanto si possa immaginare. Questa tendenza ovviamente si registra in tutto il mondo, dato che gli spostamenti attraverso servizi privati sono cresciuti in modo esponenziale negli ultimi anni, ma per quanto concerne nello specifico il nostro Paese pare proprio che il giorno peggiore della settimana sia il sabato e la fascia oraria in cui gli oggetti vengono smarriti con più frequenza quella delle otto di sera.

Redatta sulla base del rapporto che intercorre tra le corse effettuate e gli oggetti smarriti, la classifica delle città più smemorate d'Italia è dominata da Firenze, seguita a ruota a pari merito dalle città siciliane di Palermo e Catania: chiude all'ultimo gradino del podio Bologna. Al quarto posto della lista troviamo Milano, poi Roma, Venezia e Torino.

Ma quali sono gli effetti personali che più spesso i fruitori dei servizi di Uber abbandonano in modo inconsapevole all'interno delle autovetture sulle quali si sono spostati?

Ovviamente in vetta alla classifica ci sono i capi di abbigliamento di ogni genere e tipologia, dai maglioni e le felpe fino ad arrivare ai giubbotti e i cappotti. I bagagli, quindi valigie, zaini e borsoni sono immediatamente dietro, e precedono al terzo posto i dispositivi di protezione. Quarta piazza per portafogli e borsette, contenenti denaro, carte di credito, documenti personale e in qualche caso anche le chiavi di casa. Gioielli, orologi e trucchi occupano il sesto posto, e precedono gli smartphone, che negli anni in questa classifica speciale sono sempre stati presenti.

Al settimo posto troviamo gli ombrelli, che non mancano mai quando il cielo minaccia pioggia, mentre all'ottavo ci sono dispositivi elettronici più ingombranti e, almeno in teoria, più difficili da dimenticare come laptop o tablet.

Chiudono la top ten gli occhiali (da sole o da vista) e a seguire le cuffie e gli speaker dal momento che in viaggio la musica non può mai mancare.