Edifici e città del futuro si progettano con le novità di Miba 2023

La prima edizione di Miba-Milan International Building Alliance, con le quattro manifestazioni Gee–Global Elevator Exhibition, ME-MADE expo, Sicurezza e Smart Building Expo in corso a Fiera Milano Rho (con Made expo aperta anche questo sabato, 18 novembre) non ha certo deluso le attese di chi, aziende - 1350 presenti - e progettisti, immagina le costruzioni del futuro e un nuovo stile dell’abitare “disegnato” sulla spinta di sostenibilità, digitalizzazione, innovazione e customizzazione dei prodotti, sia in termini funzionali che estetici, per un’offerta sempre più integrata e a misura di utente.

Tante sono le novità proposte a Made expo che concorrono a rivedere in chiave moderna ogni fase del costruito: dal progetto all’involucro. A partire dai materiali innovativi e nuovi processi di produzione a bassa emissione di carbonio, tutto punta alla sostenibilità, ma anche all’impatto estetico: intonaco a base di canapa, per rivoluzionare le finiture, unendo tutela ambientale e performance; rivestimenti e pavimenti in legno riciclato, a testimoniare l'impegno verso l'economia circolare; vetro, in versione curva e termoconduttore, per finestre e vetrate riscaldanti, volto a ridefinire la prospettiva delle superfici, offrendo estetica e prestazioni avanzate.

Anche l’involucro si arricchiesce nuovi aspetti e funzioni integrate, in termini di sicurezza e design: i serramenti illuminati diventano una soluzione di security per l’abitazione, trasformando le finestre in una fonte d’illuminazione notturna; le porte a levitazione magnetica sfidano la gravità dando la possibilità di movimento con un semplice tocco del dito; le porte in acciaio e vetro trasparente, dotate di sistemi unici e innovativi, garantiscono prestazioni di isolamento termico eccellenti, anti-effrazione, anti-proiettile e anti-deflagrazione; la zanzariera motorizzata con apertura a riconoscimento facciale è la soluzione high-tech per un comfort senza compromessi, che unisce sicurezza e praticità.

Mobilità e accessibilità, declinate da GEE-Global Elevator Exhibition mostrano invece gli ascensori che si trasformano da “non luoghi” a spazi vivibili, accoglienti e interattivi; diventano “acquari”, che attraverso soluzioni avanzate di infotainment, si arricchiscono di schermi multimediali. Forte la digitalizzazione del settore che contribuisce all’ottimizzazione della mobilità interna dell’edificio: gestione via app, manutenzione predittiva e da remoto, ma anche robot mobili intelligenti in grado di effettuare trasporti e consegne in totale indipendenza all’interno degli edifici. Non mancano poi nuove piattaforme di micro-mobilità autonoma per rendere i nostri edifici e le nostre città spazi sempre più accessibili, garantendo spostamenti rapidi perfino in aree complesse, siano esse grandi edifici oppure aree pedonali.

Il nuovo edificio digitale e interconnesso guarda anche alla security e include sistemi avanzati, sempre più integrati e customizzabili. Il controllo accessi e la video-citofonia smart dialogano con gli ascensori, per consentire di accedere ad una qualsiasi struttura in modo automatico, rapido e sicuro. Una soluzione cross con quelle presenti a Sicurezza, che conferma il trend crescente della digitalizzazione e della offerta “su misura”. In ambito residenziale le soluzioni sono modulari e integrabili, permettendo un continuo upgrade delle centraline, in linea con l’evoluzione tecnologica. Tutto gestibile da App e personalizzabile: centraline e sirene uniscono forme di design, materiali a basso impatto, vernici ad alta resistenza e finiture cromatiche a scelta. Per la città: la Tvcc è sempre più smart utilizzando algoritmi complessi e soluzioni di intelligenza artificiale, i dissuasori antiterrorismo temporanei sono certificati e adatti a mettere in protezione i grandi eventi pubblici; fino ad arrivare ai cani robot, droni da terra che trovano applicazione nei cantieri, ma soprattutto pronti a intervenire dopo i terremoti per scavare senza mettere a rischio nessuno.

Smart Building Expo completa il panorama del settore con la parola chiave “integrazione”: un piccolo ecosistema di gestione del building, con proposte scalabili, grazie a super-router permette di controllare e monitorare via wi-fi i consumi e l’accessibilità di appartamenti, edifici o insiemi di edifici, nuovi o preesistenti, trasformando un building degli anni 50 in un edificio smart. Soluzioni altamente efficienti che garantiscono interventi da remoto e risparmi energetici notevoli, fino al 25 % sui consumi abituali.

L’edificio poi si trasforma da consumer a prosumer grazie anche ai pannelli fotovoltaici, parte integrante della progettazione della costruzione smart, o allo sviluppo di comunità energetiche rinnovabili e di Gruppi di autoconsumo collettivo che, grazie a soluzioni integrate e digitali, possono massimizzare l’efficientamento energetico.