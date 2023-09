Prima dello schianto un altro incidente: aereo esce fuori pista e si ribalta

Giornata tragica per l'aviazione, che a Torino è stata protagonista di due incidenti, uno drammatico e uno, fortunatamente, senza gravi conseguenze. Quanto accaduto alla Freccia tricolore ha colpito tutti, soprattutto per la morte di una bambina di 5 anni che si trovava in auto con la sua famiglia quando, pare, un rottame infiammato del velivolo che si era schiantato al suolo ha investito la vettura. Il fratellino risulta essere gravemente ferito a causa delle ustioni, meno gravi ma pur sempre feriti i genitori. Un incidente terribile e fatale, in tutti i sensi di questa parola, che ha lasciato attonito il Paese. Ma un altro episodio si è verificato nello stesso ambito.

Prima della tragedia, infatti, Un velivolo in fase di atterraggio è uscito di pista e si è ribaltato. Secondo le prime notizie i piloti sono rimasti illesi e non ci sono state conseguenze nemmeno tra gli spettatori. Il ciclo di esibizioni è stato interrotto per qualche tempo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Non sono note le cause per le quali il velivolo è uscito fuori pista, ma probabilmente in questo caso potrebbe esserci stato un guasto meccanico o un errore umano. Diverso, invece, quanto accaduto qualche ora dopo con l'aereo della pattuglia acrobatica che, invece, pare abbia colpito uno stormo di uccelli prima di precipitare. Il pilota è riuscito a eiettarsi fuori dall'abitacolo.

L'Aeronautica Militare, in una nota, comunica che " non è possibile al momento confermare le cause dell'incidente ". Ancora, nella nota si legge: " per motivi ancora da accertare il velivolo Pony 4 pilotato dal Maggiore Oscar Del Dò ha perso quota ed è precipitato al suolo. Il pilota, immediatamente prima dell'impatto, è riuscito ad eseguire la manovra di eiezione. Una delle ipotesi al vaglio, vista la dinamica dell'evento, è quella di un impatto del velivolo con un volatile ". Impatto che potrebbe essersi verificato durante le prime fasi decollo.

Ovviamente, in seguito al tragico incidente avvenuto all'aeroporto di Torino Caselle, la manifestazione aerea per il centenario dell'Aeronautica militare è annullata. Così comunica l'Aeroclub di Torino, che annuncia anche l'annullamento del concerto dei Pink Sound previsto questa sera.