Esclusiva Tg1: l'ultimo video di Tatiana prima di scomparire

Si è risolto nel modo migliore il caso di Tatiana Tramacere, la ragazza di Nardò di cui non si avevano notizie dal 24 novembre scorso. La 27enne è stata ritrovata viva in casa dell'amico Dragos-Ioan Gheormescu, secondo cui "è stata lei ad organizzare tutto e a chiedermi di aiutarla perché diceva che ero l'unico di cui si fidava. Mi ha detto che era giù di morale e voleva isolarsi dal mondo per un po', ancora qualche giorno e poi sarebbe tornata a casa". E intanto, il Tg1 ha diffuso in esclusiva le ultime immagini di Tatiana prima di questa vicenda

Nel video, che risale al giorno della sparizione ed è stato diffuso dal telegiornale sulla sua pagina Instagram, si vede la giovane in compagnia di Gheormescu. I due stanno camminando mano nella mano o a braccetto, prima di entrare nel palazzo da dove non è più uscita e in cui è stata ritrovata. Ieri sera i carabinieri, una volta entrati nell'appartamento di Dragos, non hanno individuato immediatamente Tatiana che, secondo quanto appreso, si era rintanata nel buio di un abbaino, da cui si può accedere liberamente dal terrazzo dell'edificio.

Ascoltato dai militari, il ragazzo ha anche affermato di aver tentati di convincere la 27enne a porre fine a tutto, visto il clamore mediatico suscitato dalla vicenda, oltre a sottolineare il fatto che l'amica stava attraversando un momento complesso anche per motivi di salute. "Questa notte presso il comando dei carabinieri di Lecce ho riferito tutti i fatti che riguardano la mia persona e la scomparsa di Tatiana. In particolare confermo che: il forte sentimento reciproco tra me e Tatiana che si è consolidato di fatto in questi giorni non mi ha fatto ben comprendere le conseguenze, anche di natura pubblica, derivanti da questa nostra avventura, che ripeto era di comune accordo", ha affermato nella sua dichiarazione pubblica. "Ho voluto tutelare Tatiana nelle sue scelte personali di cambiare vita". Sempre Dragos, che è apparso molto provato, ha aggiunto: "Abbiamo trascorso questi undici giorni bene. Sereni. Tra di noi c'è affetto. Io non ho obbligato Tatiana a rimanere, era anche sua volontà farlo".

Questa versione dei fatti è stata confermata anche da Tatiana, che dopo i controlli in ospedale è tornata a casa.

", avrebbe detto, spaventata, dopo essere stata rintracciata. "In questo momento sto vivendo anticipatamente il mio Natale in famiglia", sono state le parole di Rino Tramacere, il padre della giovane.