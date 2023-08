Esodo estivo, il primo sabato di agosto è da bollino nero: ecco cosa succederà

Primo week-end di agosto e, come è facile intuire, si tratterà di un fine settimana da bollino nero per le strade. Chi ha intenzione di mettersi in viaggio, magari per raggiungere qualche località di mare o di montagna, non potrà non metterlo in conto. Il traffico intaserà strade e autostrade italiane, come è consuetudine in questo preciso periodo dell'anno. Gli automobilisti dovranno pertanto munirsi di pazienza. Le direttrici più transitate saranno quelle in direzione Nord-Sud e lungo la tirrenica e l'adriatica. Proprio per agevolare il transito, ai tir sarà vietato circolare nelle fasce orarie in cui è prevista la massima intensità.

Sabato da bollino nero

Si comincia, dunque, con sabato 5 agosto. È previsto traffico sia in strada che in autostrada, specialmente sui percorsi che portano da Nord a Sud. Particolarmente interessate le fasce tirrenica e adriatica.

A voler essere precisi, Viabilità Italia ha emesso il bollino rosso a partire dal pomeriggio di oggi, dato che i primi flussi cominceranno a vedersi proprio in queste ore. Da domani, però, ci sarà l'aumento vero e proprio, con una mattinata da bollino nero e un pomeriggio da bollino rosso. Giornata a bollino rosso anche quella di domenica 6 agosto.

Le fasce orarie maggiormente colpite

Stando alle previsioni, dunque, già nella serata di oggi, venerdì 4 agosto, ci sarà bollino rosso, con traffico intenso, lunghe code e rallentamenti. Il momento peggiore, però, sarà nella mattina di domani, sabato 5 agosto, col temuto bollino nero, che sta a indicare una situazione davvero critica. Nel pomeriggio di domani la situazione dovrebbe migliorare, ma di poco, dato che è comunque dato bollino rosso. Il bollino rosso resterà anche per la giornata di domenica 6 agosto, con il problema dei rientri.

I provvedimenti presi

Proprio per cercare di mitigare la situazione, è stato deciso di limitare il transito dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate. Il divieto è previsto già dalla giornata odierna, nella fascia oraria 16 – 22. Domani ci sarà divieto dalle 8 alle 22 e domenica dalle 7 alle 22.

Sempre per snellire la circolazione, Anas ha deciso di ridurre il numero di cantieri attivi sulla sua rete stradale, con 811 cantieri in meno.

Autostrade per l'Italia e polizia di Stato si sono unite in una campagna di sensibilizzazione per ricordare a chi si mette in viaggio l'importanza di rispettare le principali norme di sicurezza stradale. Alcuni agenti di polizia stazioneranno nelle principali aree di servizio della rete autostradale per dare consigli agli automobilisti. Secondo quanto riferito da Il Corriere della Sera, il programma prevede come prima tappa le aree di servizio in direttrice Sud A1 Secchia Ovest e A14 La Pioppa Ovest. Seguiranno poi quelle sulla A1 Badia Alpino e A1 Cantagallo Ovest (12 agosto), e sulla Nord A1 Secchia Est, A14 Conero Est e A1 Casilina Est (26 agosto).