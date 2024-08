Esodo, week-end da bollino nero su strade e autostrade. Ecco dove

Ascolta ora 00:00 00:00

Puntuale, è arrivata la prima giornata da bollino nero quanto a traffico sulla rete stradale e autostradale italiana per il primo esodo estivo: sabato 3 agosto, come indicato da Viabilità Italia e confermato dalla Polizia di Stato, bisogna prestare particolare attenzione specialmente alla mattinata con traffico indicato come "critico" mentre nel pomeriggio si passerà a bollino rosso che indica traffico intenso con possibili criticità. Andrà leggermente meglio domenica 4 agosto con il bollino rosso che perdurerà per tutta la prima parte di giornata per poi diventare di colore giallo (ossia intenso) per le ore pomeridiane. Per l'intero fine settimana sarà interdetto il traffico ai mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate.

La nota della Polizia di Stato

" In occasione del primo fine settimana di agosto, si prevede il consueto significativo incremento della circolazione stradale", spiega la Polizia di Stato sui canali social dove ha allegato la mappa di Viabilità Italia con tutti i simboli utili ai guidatori che riguardano tutto il mese di agosto. La polizia sottolinea che " l'aumento del traffico in fase di esodo interesserà massivamente i primi due fine settimana di agosto " che " si potrà ulteriormente incrementare nelle mattinate di sabato 3 e 10 agosto, contrassegnate dal bollino nero, mentre si manterrà sostenuto nelle domeniche ".

Il traffico a Ferragosto

Saranno due fine settimana "fotocopia", dunque, quelli del 3-4 agosto e del 10-11 con bollino nero il sabato e rosso durante il pomeriggio per quanto riguarda le giornate di sabato. Uno sguardo, poi, va anche alla settimana di Ferragosto dove si tocca il picco di villeggiature e la presenza più alta nei luoghi di vacanza. La Polizia di Stato spiega che gli spostamenti " inizieranno da mercoledì 14 agosto, con un'intensità sostenuta nel pomeriggio e nella mattinata del 15 agosto, quest'ultima interessata anche da numerosi spostamenti in sede locale, per poi rimanere stabile venerdì 16 agosto, mentre da sabato 17 agosto e domenica 18, inizieranno i primi rientri dalle vacanze, con traffico molto sostenuto, specie sulle principali arterie stradali e autostradali in direzione dei maggiori centri urbani e nei passaggi di confine, spostamenti che interesseranno anche lunedì 19 agosto ".

Il boom di fine luglio

Anche se siamo entrati nella fase più calda degli spostamenti, un record si è già registrato nella giornata di venerdì 26 luglio dove sull'intera rete autostradale dell'Alto Adriatico sono stati registrati oltre 200mila transiti (200.

079), mai così elevati in una sola giornata tra la A4 Venezia-Trieste, la A23 nel tratto Udine Sud-Palmanova, la A34 tra Villesse e Gorizia, la A28 Portogruaro-Pordenone-Conegliano e la A57 tra la Tangenziale di Mestre fino al Terraglio. Secondo le previsioni, la giornata di sabato 3 agosto potrebbe vedere circa 190mila transiti avvicinandosi dunque al record della scorsa settimana.