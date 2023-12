Esplode una cabina elettrica: evacuata sede Confcommercio a Milano

Malfunzionamento in una cabina elettrica nella sede di Confcommercio a Milano: il sistema, posizionato nelle cantine del palazzo, sarebbe esploso nel corso del pomeriggio costringendo i vigili del fuoco all'evacuazione di 200 persone dall'edificio. Secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco non si è verificato nessun incendio nè rilascio di fumo. Tuttavia, sarà ora necessario avviare le indagini per capire come sia possibile essere giunti a un'esplosione, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più critiche.

Dalle prime indicazioni fornite dai vigili del fuoco che sono rapidamente arrivati sul posto, sembra che a causare l'esplosione sia stato un guasto. I vigili del fuoco fanno sapere, infatti, che a scoppiare è stato un gruppo di continuità a servizio della cabina con gravi problemi di malfunzionamento. Il segretario generale di Confcommercio Milano Lodi, Monza e Brianza, Marco Barbieri, ha raccontato all'Adnkronos: " Abbiamo sentito due forti botti. Poi c'è stato del grande fumo, ma nessun fuoco ". Quindi, Barbieri ha concluso: " Non ci sono stati feriti e questa è la cosa più importante. Ora è tutto tranquillo, ma siamo ancora in strada. Qui ci sono i vigili del fuoco, la polizia e i tecnici di Unareti, che dovranno mettere mano alla cabina ".