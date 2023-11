Viterbo, esplosione in un centro migranti. 12 feriti: "Forse una fuga di gas"

Strage sfiorata nel Viterbese a causa dell'esplosione in un centro d'accoglienza ospitato in una palazzina. Per cause ancora da accertare, un forte boato è provenuto dalla struttura, che è crollata. Al suo interno erano presenti 30 persone, ma non si registrano vittime. Sono 12 i feriti, soccorsi dalle ambulanze giunte sul posto insieme alle forze dell'ordine e ai carabinieri. Di loro, 4 presenterebbero le ferite più importanti ma nessuno sarebbe in imminente pericolo di vita.

La palazzina sorgeva a San Lorenzo Nuovo, non lontano dal capoluogo, ed era adibita a centro di accoglienza per le famiglie. Per questa ragione al suo interno erano presenti anche dei minori, nessuno dei quali ha subito gravi conseguenze dall'esplosione. I fatti si sono registrati attorno all'una e i residenti raccontano di aver sentito un forte boato, seguito da un incendio. In tanti hanno temuto si trattasse di un nuovo terremoto ma una volta compreso cosa fosse successo si sono immediatamente prodigati per offrire il proprio aiuto. Nessun ospite o operatore è rimasto sotto le macerie, le persone non ferite si trovano ora ospiti altrove ma sarà necessario individuare rapidamente una nuova struttura in cui ricollocarle.