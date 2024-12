Esplosione a Lucca, crolla una villetta: si cercano due dispersi

La villetta crollata a Molazzana

Crollo a Molazzana, nei pressi di Lucca: attorno a mezzanotte, un'esplosione ha sventrato villetta. Non si conoscono ancora le cause, le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca di una coppia asiatica che al momento risulta essere dispersa e che si trova sotto le macerie. Prima di cercare i due dispersi, i vigili del fuoco sono stati impegnati a spegnere un incendio che è divampato in seguito all'esplosione. Sul posto sono presenti carabinieri, sanitari e squadre specializzate dei vigili del fuoco provenienti da Pistoia, Prato, Grosseto e unità cinofile da Brescia. È stato necessario attendere il raffreddamento dei detriti per cominciare la liberazione.

Stando alle informazioni ottenute dal quotidiano il Tirreno, la villetta in Garfagnana appartiene a una coppia di Taiwan che è solita tornare in Italia ogni anno in questo periodo per trascorrere il periodo di Natale. Amano quest'area della Toscana e i vicini hanno spiegato che, da quando hanno acquistato la villetta, nei mesi di dicembre e di gennaio non sono mai mancati. Pare utilizzino la villetta anche nei mesi estivi. In queste ore i vicini stanno provando a rintracciarli ma la coppia non risponde al telefono e la loro auto si trova ancora all'esterno della villetta collassata.

Dalle prime informazioni che sono giunte in merito all'esplosione, pare che sia stata generata da una fuga di gas dalla rete, che ha causato una sacca infiammabile che, in seguito a un

innesco, è poi esplosa. Si stanno aspettando gli escavatori ma, nel frattempo, i soccorritori stanno operando a mano nella speranza di sentire qualche rumore che possa dare l'indicazione di un segno di vita sotto le macerie.