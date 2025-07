Evaso dal carcere durante il permesso premio, Cavallari estradato dalla Spagna

Andrea Cavallari è tornato in Italia su esecuzione di un mandato d'arresto europeo. Il 26enne originario di Bomporto, in provincia di Modena, è stato estradato dopo una latitanza di due settimane vissute da turista sul litorale spagnolo.

Cavallari stava scontando alla Dozza di Bologna 11 anni e 10 mesi di carcere dopo essere stato condannato per la strage della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo (Ancona), ma il 3 luglio è evaso approfittando del permesso premio ottenuto per conseguire la laurea. Il giovane, dopo essere atterrato alle 13.40 a Fiumicino con un volo di linea dalla Spagna, è stato condotto in carcere a Civitavecchia. Le indagini e le ricerche sono state portate avanti dalla Procura generale di Ancona che aveva la competenza sulla sua latitanza insieme alla Procura di Bologna che ha aperto un fascicolo per il reato di evasione e un altro per favoreggiamento volto a portare alla luce la rete di persone che verosimilmente avrebbe aiutato Cavallari a fuggire dall'Italia, con carta di credito e con documenti e contanti falsi. L'evaso è stato trovato grazie alle indagini del Nucleo investigativo centrale e del Nucleo investigativo regionale di Bologna della Polizia penitenziaria, in collaborazione con i Nuclei investigativi dei Carabinieri di Ancona e Bologna. Determinanti per il suo ritrovamento è stata l'acquisizione e il monitoraggio delle utenze telefoniche e delle carte prepagate con cui gli investigatori hanno ricostruito gli spostamenti del giovane Cavallari che è stato individuato a Barcellona il 16 luglio scorso. Dopo la richiesta di attivazione della rete Enfast da parte della Procura di Bologna, l'eveso è stato bloccato la mattina del giorno seguente in un hotel di Lloret de Mar.

Cavallari, ex membro della 'banda dello spray' che l'8 dicembre 2018 in una delle sue azioni nella discoteca di Corinaldo seminò il panico e provocò una calca costata la vita a cinque minori e a una madre 39enne, quando è evaso aveva già scontato metà della sua pena e gli mancavano cinque anni di carcere per tornere in libertà. Poi, però, proprio il giorno della discussione della tesi, ne ha aproffitato per scappare. Una fuga che, secondo gli investigatori, era premeditata e studiata da tempo. Dopo la fuga, Cavallari avrebbe viaggiato in auto verso la Francia e poi sarebbe arrivato in Spagna bazzicando tra Barcellona e i centri limitrofi per poi arrivare a Lloret de Mar. Questa evasione potrebbe valergli un inasprimento del regime carcerario e ulteriori limitazioni.

Secondo Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e sottosegretario alla Giustizia, si tratta di "un risultato importante, reso possibile dall’eccellente lavoro del Nic e della Polizia Penitenziaria, che si confermano presidio di legalità e professionalità". Delmastro, prima di ringraziare gli agenti della Polizia Penitenziaria, avverte: "Chi tenta di sottrarsi alla pena deve sapere che lo Stato non abbassa la guardia". Anche Andrea Ostellari, sottosegretario di Stato alla Giustizia e senatore della Lega, porge il suo ringraziamento alla Polizia Penitenziaria e al Nucleo Investigativo Centrale "per aver dimostrato con rigore, intelligenza investigativa e una cooperazione internazionale esemplare, che dallo Stato non si scappa".

E poi conclude: "L'amministrazione della giustizia deve essere giusta e ferma allo stesso tempo. La Lega continuerà a lavorare per un sistema penitenziario sempre più efficiente. Non c'è rieducazione senza sicurezza e rispetto delle regole".