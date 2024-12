Chiuse le stazioni della metro Spagna e Flaminio a Roma: cosa succede

Fermata piazza di Spagna, immagine di repertorio

Problemi nella metropolitana di Roma. Questo pomeriggio è stata chiusa la stazione in piazza di Spagna, cuore pulsante della Capitale invasa dai turisti per il Capodanno e dai pellegrini per il Giubileo, a causa di "fumo sospetto". Sul posto ci sono al momento i vigili del fuoco, che stanno effettuando le verifiche del caso per accertarsi che non vi siano principi di incendio. Tutti i passeggeri che devono salire o scendere sono invitati a recarsi verso la vicina stazione Barberini, che tuttavia poco dopo è stata chiusa precauzione, per poi essere riaperta. In contemporanea, però, è stata bloccata anche la stazione Flaminio.

Stando alle prime informazioni, gli eventi che hanno colpito le tre stazioni non sono collegati. Il fumo presso la stazione Flaminio pare sia originato da un incendio in una rimessa Acea nei pressi di villa Borghese. Invece, il fumo alla stazione di Spagna è stato originato da uno dei tornelli.

a causa di un evento verificatosi in aree esterne alle stazioni

La circolazione della metropolitana in città non è stata interessata, i treni corrono regolarmente lungo la linea, ma per il momento non effettuano le fermate nelle stazioni indicate. Atac rende noto che le due fermate temporaneamente sospse "".

Articolo in aggiornamento