Fabrizio Corona, show davanti al tribunale: "Contro di me un editto bulgaro"

Fabrizio Corona si presenta al palazzo di Giustizia di Milano per l'udienza civile di discussione del ricorso presentato dagli avvocati che assistono Alfonso Signorini, che hanno chiesto al giudice un provvedimento cautelare d'urgenza di "inibitoria" per impedire all'ex agente fotografico di mandare in onda sul web la prossima puntata del suo format "Falsissimo" di lunedì 26 gennaio e di bloccare la ripubblicazione dei contenuti delle due precedenti, in cui l'ex re dei paparazzi attaccava quello da lui definito "sistema Signorini", fatto, a suo dire, di "ricatti e favori sessuali".

Cosa ha detto Corona

"Non c'è differenza tra l'editto bulgaro di Berlusconi e questa roba qua, che cambia? - dice ai giornalisti che lo attendono fuori dal tribunale -. Lo facevano con Biagi, Santoro e Luttazzi che avevano il potere di comunicazione in quel momento e siccome oggi io ho il potere dei social, con una piattaforma libera, lo fanno con me. Voi giornalisti dovreste urlare allo scandalo". Già ieri Corona aveva annunciato "guerra" contro chi, a suo dire, sta cercando di fermarlo.

"Se passa il principio per cui puoi impedire ad uno di pubblicare qualcosa il giorno dopo, voi avete finito di lavorare", ha detto ai cronisti l'avvocato Ivano Chiesa, storico difensore di Corona. Poi, l'ex agente fotografico ha attaccato la famiglia Berlusconi, con una serie di frasi come questa: "Dove ha preso i soldi Berlusconi?". E ancora: "Tu chiami la Dda per farmi chiudere i social perché sono pericoloso, ma sei pazzo, io ti rovino". Corona ha il dente avvelenato dopo la denuncia a suo carico per diffamazione e minacce presentata da Mediaset in Procura, assieme alla richiesta di una misura di prevenzione per impedirgli l'uso dei social e pure l'utilizzo del cellulare per diffondere contenuti che danneggiano l'azienda. Da settimane Corona sta prendendo di mira le trasmissioni e i conduttori del gruppo Mediaset e ha annunciato altre puntate.

Chi è sotto indagine

Signorini, intanto, è stato interrogato dai pm da indagato, su sua richiesta, il 7 gennaio scorso, dopo la denuncia per violenza sessuale ed estorsione da parte dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip Antonio Medugno. Ha respinto ogni accusa, mentre il modello ha confermato il contenuto della querela che ha presentato. Anche Corona è indagato in un altro filone delle indagini milanesi per revenge porn, su denuncia di Signorni, ed è stato già interrogato.

I legali del conduttore, che ha sospeso tutti gli impegni con Mediaset, nel ricorso civile parlano di "effetti devastanti sulla vita personale e professionale". Effetti "devastanti" che vi sarebbero anche sulla sua "integrità psicofisica".