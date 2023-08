“Faccio esplodere il Vaticano”. La minaccia dopo l’inseguimento di Roma

Emergono nuovi dettagli sul folle inseguimento a Roma di ieri mattina, venerdì 18 agosto, iniziato dal Grande raccordo anulare e proseguito per le vie della città fino a piazza Pio XI. " Lasciatemi andare, devo fare esplodere questo camion in Vaticano ", ha detto l'uomo dopo essere stato fermato. Per bloccarlo sono servite venti volanti della polizia, un elicottero e diverse altre macchine dei carabinieri, che sono unite alla corsa.

Non è stato facile concludere l'inseguimento: il 50enne di Tarquinia, evaso dai domiciliari, dopo aver cercato di rubare le macchine sul Gra, colpendo le con una grossa pietra, è riuscito a impossessarsi di un camion con gru con il quale ha ritagliato l'intera città di Roma con l'obiettivo di arrivare in Vaticano. Ovviamente, il mezzo non era innescato, non sono stati trovati esplosivi all'interno del camion, e l'uomo è stato condotto in carcere. Per fermalo è stato necessario sparare alcuni colpi, prima in aria e poi contro le gomme del mezzo, non prima di essere certi che non ci fossero passanti o automobilisti che avrebbero potuto essere coinvolti. Il bilancio è di due poliziotti e di un civile ferito nel corso dell'inseguimento a causa dello speronamento da parte del camion.

Al momento del fermo avrebbe minacciato le forze dell'ordine con un coltello. Per lui il pm di turno chiederà la convalida dell'arresto per le accuse di resistenza violenza e minaccia a pubblico ufficiale, lesioni, furto aggravato, danneggiamento e porto di arma impropria. L'inseguimento è durato per 20 Km: dopo aver rubato il camion all'uscita La Rustica, ha iniziato la sua folle corsa. Inseguito dalla polizia ha attraversato San Giovanni, Piramide, via Ostiense, viale Marconi, via Gianicolense e infine è stato fermato nei pressi di via Leone XIII. Molti i video che girano sul web, che riprendono sia i primi momenti sul Grande raccordo anulare, dove l'uomo saltava di auto in auto spaventando tutti i presenti. Per questo motivo è stato soprannominato "Tarzan". Ha seminato il panico tra qui automobilisti prima che il titolare del autonoleggio da cui è stato rubato il camion desse l'allarme al 112.