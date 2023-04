Occhio al falso made in Italy: così ci rubano la piadina romagnola

Prima il Bolgheri, poi il Parmigiano Reggiano. E adesso, anche la piadina romagnola, visto che in Cina avrebbero persino già registrato un marchio foneticamente molto simile (senza contare innumerevoli tentativi di plagio provenienti da tutto il mondo). A lanciare l'allarme è stato nelle scorse ore proprio il Consorzio di tutela e promozione della piadina romagnola IGP, tramite l'avvocato Paolo Migani. Si tratterebbe dell'ennesimo assalto ad un'eccellenza del "Made in Italy" riprodotta indebitamente da altri Paesi, dopo i casi che hanno visto un'azienda bulgara tentare di "appropriarsi" del vino Bolgheri e di un'impresa colombiana tentare di fare proprio il parmigiano. La piadina, nonostante abbia raggiunto da tempo lo status IGP (ovvero l'Indicazione geografica protetta) risulterebbe infatti tra i prodotti italiani più copiati all’estero. Il principio di fondo sembrerebbe oltretutto essere lo stesso: i "furbi stranieri" giocano sull'assonanza, proponendo per i rispettivi prodotti un nome somigliante all'originale italiano.

Meglio se accompagnato sulla confezione da una bandiera tricolore o da eventuali altri simboli atti ad evocare l'Italia nell'immaginario del consumatore. Ma si tratta di un escamotage volto a trarre in inganno i consumatori meno attenti, i quali credendo di acquistare un prodotto della tradizione gastronomica italiana si ritrovano invece qualcosa di completamente diverso. E se la "falsificazione" più sfrontata arriverebbe dalla Cina, anche numerose realtà europee avrebbero tentato di replicare la piadina. " Si tratta dell’utilizzo improprio del nome per un prodotto che in realtà è spesso ben diverso, cosa che avviene anche in Europa. Non si tratta di casi isolati: abbiamo riscontrato tentativi di questo tipo in Francia, anche in Svizzera ne è stato segnalato uno. Poi c’è la Germania - ha spiegato Migani al quotidiano Il Resto del Carlino - per quanto ci riguarda svolgiamo un monitoraggio su scala globale per vedere cosa accade. In Cina abbiamo assistito alla registrazione del marchio "piadina", significa che anche i cinesi vedono le potenzialità in questo marchio e nel prodotto".