"Quante risate con te...". Ecco i necrologi più belli e toccanti per Silvio Berlusconi

Sono tante le vite che si sono incrociate a quella di Silvio Berlusconi, un uomo che con il suo carisma ha saputo intessere innumerevoli rapporti, sia di lavoro che di amicizia. Una chiara dimostrazione di quante siano le personalità legate all'ex presidente del Consiglio la si sta avendo in queste ore di lutto, con i tanti necrologi lasciati per il leader di Forza Italia. L'agenzia di stampa Agi ne ha raccolti diversi, i più toccanti e i più particolari. Tutti pensieri dedicati a un uomo che in ogni caso resterà nella storia d'Italia.

La famiglia e il privato

Si parte con Carla Elvira Dall'Oglio, donna molto riservata, prima moglie di Silvio Berlusconi e madre di Marina e Pier Silvio. " Carissimo Silvio, sei stato un grande uomo e uno straordinario papà per i nostri figli. Ricorderò per sempre la bellezza degli anni trascorsi insieme. Un abbraccio infinito ", è il messaggio lasciato dalla Dall'Oglio.

Mancano ancora, per il momento, le parole di Veronica Lario, la seconda moglie del Cavaliere. Toccante, invece, il necrologio di Mity Simonetto, che dal 1994 al 2010 si occupò di curere l'immagine di Berlusconi come regista di look. Lei, che era solita chiamare Berlusconi "dottore", scrive: " Caro dottore, la tristezza come l'amore è un sentimento che non si può esprimere. Io continuerò a curare la sua immagine per tutta la vita ".

Gli amici

Non manca il messaggio di Adriano Galliani, uno degli amici di sempre di Berlusconi: "Affranto, senza parole, con immenso dolore piango l'amico, il maestro di tutto, la persona che mi ha cambiato la vita per oltre 43 anni. Riposa in pace, caro Presidente. Con tanto, tanto amore".

Fedele Confalonieri, invece, sceglie di restare più formale. " Con i figli Yves e Aline si stringe alla famiglia e piange l'amico fraterno Silvio Berlusconi ", si legge nel necrologio.

Un messaggio arriva anche dal vecchio amico Cesare Previti. " Con Te se ne va una parte di noi ", scrive l'ex politico insieme alla moglie su Il Messaggero.

Il mondo dello spettacolo

Particolare il messaggio lasciato sul Corriere della Sera dal regista Luca Guadagnino e dallo sceneggiatore Carlo Antonelli: "Abbiamo passeggiato tutto il pomeriggio per Milano 2, ripensandoti. Le villette color mattone, i ponticelli, la vecchia sede degli uffici tuoi, il lago dei cigni che ogni tanto gettavano per te l'ultimo canto. Poi, ai margini, i bagliori dei ceri dietro le finestre di case regalate. E, dappertutto, nelle strade vuote, l'eco delle tue risate. Quante risate... troppe".

Fra i necrologi anche quello di Gabriella Golia, annunciatrice televisiva Mediaset negli anni Ottanta: "Lavorare per Lei è stato un onore". Fatma Ruffini, invece, scrive: "Piango con dolore la scomparsa di Silvio Berlusconi" . Un pensiero per il Cavaliere arriva anche da Daniela, la moglie di Mike Bongiorno, e i figli Michele, Nicolò e Leonardo. Messaggi di cordoglio anche da parte dei vertici della Rai.

Il cordoglio di chi l'ha conosciuto

Molto sentito il necrologio di Giorgio Armani, che scrive: "Imprenditore di raro acume e coraggio, politico di fine intelletto, comunicatore dal fascino assoluto. Sarà difficile immaginare la vita istituzionale di questo Paese senza la sua presenza così tangibile e costante". Commovente il messaggio su Twitter del dottor Alberto Zangrillo, che da tanto tempo si occupava della salute di Berlsconi: "Presidente ho sempre voluto darle del Lei, solo oggi mi permetto di darti del tu. Ciao, Silvio".

Non mancano i pensieri di Leonardo Del Vecchio, Flavio Briatore e Urbano Cairo. C'è poi il profondo cordoglio del Milan e del Monza, che salutano il loro indimenticabile Presidente.