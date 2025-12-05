Federlegno, Asal Assoallestimenti celebra 50 di attività

Asal Assoallestimenti, l’associazione che riunisce oltre 150 aziende italiane attive nel settore degli allestimenti per fiere, mostre, spazi espositivi ed eventi, ha celebrato il suo cinquantesimo anniversario con un evento ospitato alla Triennale di Milano che ha offerto l’occasione per ripercorrere la storia dell’associazione, nata nel 1975 quando una ventina di aziende si riunirono per dare vita a un organismo capace di rappresentarne gli interessi in un mercato in forte espansione. Da allora Asal ha accompagnato l’evoluzione del settore, sostenendo concretamente gli associati nei rapporti con enti fieristici, istituzioni pubbliche e private, ministeri e organizzazioni museali.

Il presidente di FederlegnoArredo, Claudio Feltrin, ha sottolineato il ruolo centrale di Asal nella Federazione, evidenziando come la capacità di creare architetture temporanee di qualità contribuisca in modo decisivo al racconto e alla visibilità delle aziende espositrici nei principali appuntamenti fieristici in Italia e all’estero.

Nel corso dell’evento è stato ribadito come il tema della sostenibilità sia una priorità strategica per la filiera del legno-arredo e per il comparto degli allestimenti. L’attenzione al progetto – dalla definizione dell’immagine complessiva alla scelta di materiali, finiture, tecnologie e soluzioni modulari – è la leva principale per garantire interventi a minor impatto. La sostenibilità passa infatti attraverso una progettazione capace di utilizzare materiali a basso impatto ambientale, il riuso delle componenti, una gestione attenta del fine vita e un’organizzazione logistica efficiente, rafforzando allo stesso tempo il valore del made in Italy nel mondo, senza dimenticare che la sicurezza del lavoro in ambienti a così alta interferenza è una priorità delle aziende associate.

Durante la celebrazione sono stati consegnati i riconoscimenti dedicati ai protagonisti che hanno contribuito allo sviluppo dell’associazione e del settore in questi cinquant’anni: Allestimenti Arianese Srl; Allestimenti Benfenati Spa; Artes Group International Srl; Arved Sistemi Modulari Srl; Barberini Allestimenti Srl; Casasola Srl; Fogarolo Allestimenti Srl; Fraco Snc di Giancarlo Bergamasco e C.; FTR Allestimenti Srl; Heron International Srl; Il Modulo di Gamba Srl; Interfiere Srl; Jolli Allestimenti Srl; O.P.R. Spa.

; Plotini Allestimenti Srl; Prezioso Leonardo Srl; Progetto Srl; Stipa Spa; Way Spa; Xilografia Nuova Srl. Riconoscimento speciale è stato conferito a Pierpaolo Vaj, per il ruolo determinante svolto nella fondazione dell’associazione.

Se da un lato sono onorato della fiducia riposta in me dai colleghi che mi hanno scelto come nuovo presidente, dall'altro sento tutta la responsabilità di guidare l'associazione in questa importante e delicata fase di cambiamento. L'idea è di continuare a lavorare nella linea tracciata del mio predecessore, con cui ho sempre collaborato in maniera molto positiva e ringrazio per il suo operato, ma allo stesso tempo cercando di cogliere con immediatezza tutte le esigenze delle aziende associate per far fronte ai cambiamenti, al fine di rafforzare il ruolo dell'associazione come punto di riferimento per l'intera filiera