Fedez attacca Papa Leone XIV subito dopo l'elezione. Ecco cosa ha scritto sui social

Subito dopo la proclamazione del nuovo Papa, si è levata la voce di Fedez, scagliatosi duramente contro il Pontefice Robert Francis Prevost. Il rapper milanese, che ha assistito come tutti all'Habemus Papam, ha gelato i suoi follower pubblicando una storia che ha già sollevano un enorme polverone.

Federico Lucia ha infatti tirato in ballo alcune vicende di abusi sessuali per puntare il dito contro Leone XIV. " Due vicende legate agli abusi sessuali del clero hanno toccato la figura di Prevost ", ha scritto il rapper sui social. " La prima risale ai primi anni 2000, quando, da provinciale agostiniano a Chicago, fu coinvolto in un caso di ospitalità a un sacerdote già condannato per pedofilia ", ha spiegato. "P iù recentemente, durante il suo episcopato a Chiclayo (Perù), è stato accusato di aver gestito con scarsa trasparenza un'indagine su due sacerdoti accusati di molestie. La diocesi ha replicato che Prevost seguì le corrette procedure canoniche, ascoltò le vittime e trasmise i dossier al Dicastero per la Dottrina della Fede. Amen ".

Insomma, la posizione del rapper pare chiara. Il nuovo Papa è appena stato eletto e già iniziano le voci contrarie sulla sua scelta. Fedez si riferisce ai casi di Richard McGrath e James Ray, entrambi agostiniani e accusati di abusi su minori negli anni '90, a Chicago. In tanti accusarono Prevost di non aver agito con sufficiente fermezza nei confronti dei due sacerdoti che si trovavano sotto la sua giurisdizione. I fatti in Perù, invece, si sono verificati nel 2020, quando durante l'episcopato a Chiclayo, Prevost venne informato della vicenda di tre sorelle, Ana Maria Quispe Diaz, Aura Teresa e Juana Mercedes. Le tre denunciavano di aver subito abusi da parte di due sacerdoti tra il 2006 e il 2010. Non fu avviata un'indagine canonica, ma Prevost suggerì alle presunte vittime di rivolgersi alle autorità civili. Solo con una denuncia esterna, infatti, la Chiesa avrebbe potuto intervenire.

Dal canto suo, Robert Francis Prevost - oggi Papa Leone XIV - ha sempre respinto le accuse a lui rivolte, ricordando di avere al contrario aperto il primo centro di ascolto per le vittime in Perù.

Non solo, da cardinale aveva presieduto la Commissione Episcopale per la Protezione dei Minori. Il Papa è stato fortemente difeso dai suoi collaboratori, secondo i quali il Pontefice avrebbe sempre seguito le procedure canoniche.