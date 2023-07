Fedez denuncia un parcheggiatore abusivo. Ma sul web c'è chi lo insulta

Martedì scorso, 18 luglio, il cantante milanese Fedez ha denunciato alla polizia un parcheggiatore abusivo, senzatetto di sessant'anni. Il marito di Chiara Ferragni si trovava con la sua assistente personale in via Doria, nelle immediate vicinanze della stazione centrale di Milano, quando ha visto l'anziano nomade chiedere ad alcuni passanti soldi con insistenza.

La denuncia del rapper e l'arrivo della volante della polizia in zona

Uno scenario che - secondo il rapper - si sarebbe verificato moltissime volte nel corso dell'ultima settimana. Dopo non molto Fedez e la sua assistente avrebbero personalmente informato la polizia di Milano con una telefonata. I militari dopo pochissimo tempo sarebbero intervenuti inviando in zona una volante con all'interno due agenti.

Sanzionato e denunciato il senzatetto

Al loro arrivo i poliziotti - secondo quanto riportato dal quotidiano Repubblica - avrebbero trovato il parcheggiatore abusivo con delle banconote di piccolo taglio e un libretto all'interno del proprio marsupio. Proprio dentro il taccuino il senzatetto avrebbe annotato diverse targhe di auto, tutte parcheggiate in via Doria al momento del controllo. L'uomo non sarebbe stato in grado di giustificare ai militari il perché di questo gesto. Alla fine il parcheggiatore è stato denunciato per esercizio abusivo della professione e sanzionato con una multa.

Il web diviso sulla scelta del rapper